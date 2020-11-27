Uzaydan Gelen Garip Radyo Sinyalleri Nerden Geliyor?

Uzayın derinliklerinden gelen garip radyo sinyalleri muhtemelen uzaylılar olmasa da, çok daha güçlü ve egzotik bir kaynağa sahip olabilirler. Bilim insanlarının fark ettikleri ilk "hızlı radyo patlaması" (FRB) yaklaşık olarak 11 yıl önceydi ve sadece birkaç milisaniye sürmüştü. O günden bu yana ise birkaç düzinesi daha fark edildi. Geçtiğimiz yıl ise astronomlar, tekrar eden ilk FRB sinyali olan FRB 121102'yi duyurmuşlardı ve bu sinyalin tekrar etmesi, hem sinyalin hem de kaynağının araştırılabilmesi anlamına gelmekteydi.
Porto Riko'nun Arecibo Gözlemevi ile Batı Virginia'daki Green Bank Gözlemevi bu sinyali takip etmeye başlamıştı. University of Amsterdam, Netherlands Institute for Radio Astronomy ve Breakthough Listen ekibinin de aralarında bulunduğu pek çok ekip, bu yabancı sinyaller hakkında sahip oldukları detayları paylaştılar.
Yeni verilere göre radyo sinyali patlamalarının kaynağı, devasa bir kara delik gibi güçlü manyetik alanlar içerisinde yer alıyor. Ancak patlamalar 30 mikro saniye ile 9 milisaniye aralığındaki süreler ile oldukça kısa ve bu da kaynağın aşırı küçük ve çok yoğun olan, büyük bir yıldızın içeri çökmesi ile çekirdeğinden oluşan bir nötron yıldızı gibi çok daha küçük bir şey olabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar daha önce buna benzer bir şey görmüş değiller ancak bir grup egzotik kozmik olayın birleşiminin, evrenin öteki ucuna bu patlamaları taşıyabilecek kadar güçlü bir güç kaynağını açıklayabileceğini söylüyorlar.
Belirtilene göre kaynak bu tür bir nötron yıldızından gelebileceği gibi, genç bir nötron yıldızını çevreleyen yüksek oranda manyetik bir nebula veya süpernova kalıntısı ile de açıklanabilir. Bir diğer olasılık ise, aşırı büyük bir manyetik alana sahip olan bir nötron yıldızı – genç bir magnetar – olması.
Araştırmacılar, şu anda mekanizmayı tam olarak bilmediklerini ve dönen bir nötron yıldızının FRB için gerekli olan yüksek miktardaki enerjiyi nasıl sağlayabileceği gibi daha pek çok sorunun bulunduğunu söylüyor.
Ancak kaynağı ne olursa olsun, bu kaynaktan 3 milyar ışık yılı uzaklıkta olmamızın bizim için iyi bir şey olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bir milisaniyeden kısa süren bir patlamada, patlamanın kaynağı Güneş'in bütün bir gün boyunca harcadığı enerji ile aynı miktarda enerjiyi ortaya çıkartmakta. Araştırmacıların belirttiğine göre eğer bu kaynaklardan biri bizim galaksimizin öteki ucunda olsaydı, Dünya'daki radyoları etkiler ve akıllı telefonların sinyal seviyelerini bozardı. Bu yüzden de bize yakın olmaması, teknolojimiz için büyük şans.
Tabii ki çok düşük de olsa olasılıklardan biri, bu sinyallerin gelişmiş bir uzaylı ırkından gelebiliyor olacağı. Araştırmada uzaylılardan bahsedilmese de, Breakthrough Listen'ın görevi Dünya dışında zeki yaşam işareti aramak.
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