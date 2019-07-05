Uzaydan Gelen Gizemli Sinyaller Devam Ediyor!
Uzaydan gelen yeni gizemli FRB sinyalleri, bilim dünyasını bir kez daha heyecanlandırdı!
- Levent Öztürk
Samanyolu'nun dışında bulunan iki galaksi yönünden gelen yeni bir grup yabancı sinyal yakalandı. Hızlı radyo patlamaları (fast radio bursts – FRB) son zamanlarda ortaya çıkan gizemli ve açıklanamayan kozmik olaylardan biri. Birkaç düzine güçlü, geçici dalga geçtiğimiz 12 yıl boyunca zaman zaman fark edildi ve Rusya'nın Pushchino Radyo Astronomi Gözlemevi dokuz farklı sinyal daha aldığını duyurdu.
Rus bilim insanları, yeni sinyalleri 2012 ve 2018 arasındaki arşivlenmiş verilerin arasında buldular. Bu sinyaller, Samanyolu'na en yakın konumda bulunan M31 ve M33 galaksilerinden kaynaklanıyor. Ancak bu sinyallerin güç seviyeleri, çok daha uzaktan, bu iki yakın galaksinin gerisinden geldiklerini öneriyor.
M33 tarafından gelen sinyalin tekrar ettiği de gözlemlendi ve bu da kendisini üçüncü tekrar eden FRB yapıyor. Ayrıca tekrar eden FRB'lerin kaynaklarını bulmak daha kolay oluyor.
FRB'leri neyin ortaya çıkarttığı belli değil ancak önerilen sebeplerin arasında nötron yıldızlarından dünya dışı canlılara kadar pek çok farklı seçenek bulunuyor. Bulunan her yeni sinyal ise bizleri gizemin çözülmesine bir adım daha yaklaştırıyor.
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