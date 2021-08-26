"Üzgünüm, Samsung, Galaxy Note'u Tamamen Öldürdü"

Samsung Galaxy Note 21'in bu sene tanıtılmayacağını artık biliyoruz. Samsung, bu sene odağını katlanabilir akıllı telefonlara iyice kaydırdığını gösterdi ve S Pen desteğini diğer akıllı telefonlara genişletmesiyle beraber de bir anlamda artık Note serisine ihtiyacın kalmadığını işaret etti.
Daha önce de defalarca kez Galaxy Note serisinin öldüğüne ilişkin iddialar ortaya atıldı. Ancak Samsung'un bu hamlesiyle beraber aslında artık bunu resmi olarak ele alabiliriz. Öte yandan bunu destekleyen önemli kaynaklardan haberler de var. Sızıntılarıyla ünlü FrontTron'a göre Samsung, Galaxy Note'u tamamen öldürdü.
Twitter'da yaptığı bir paylaşım ile "Üzgünüm fanlar, Galaxy Note öldü" diyen FrontTron, Note serine yeni ürün gelmeyeceğini ve onun yerini artık Z Fold 3'ün aldığını ifade ediyor.
Sorry Note fans, Galaxy Note is dead. No more new products on bar type Note Series as of now.
Instead, Samsung is calling the Z Fold3 as the "NoteZ" themselves.
Check out this official unboxing video from Samsung Korea.
YT: https://t.co/DVs25RZnp4— Tron ? (@FrontTron) August 19, 2021
Backup: https://t.co/qq8qulem3c pic.twitter.com/Rq8BQieAMV
Eğer şu sıralar bu sene Galaxy Note 21'in pandemi şartları nedeniyle Galaxy Z Fold 3 ile Flip 3 gibi telefonlara kaynak yaratmak için atlandığını düşünüyor ve 2022 yılı için umutlarınızı Galaxy Note 22'ye saklıyorsanız, biraz pişmanlık yaşayabilirsiniz. Zira çok büyük bir ihtimalle artık yeni bir Galaxy Note görmeyecek, fakat ünlü serinin etkilerini farklı Samsung cihazlarda hissetmeye devam edeceğiz.
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