"Üzgünüm, Samsung, Galaxy Note'u Tamamen Öldürdü"

Samsung, bu sene Galaxy Note 21'i atladı. Peki ama 2022'de yeni bir Galaxy Note modeli görecek miyiz? Gelen haberler hiç de iç açıcı değil!

  • Ercan Uğurlu
"Üzgünüm, Samsung, Galaxy Note'u Öldürdü,"

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