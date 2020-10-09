Valorant'ın yeni ajan fragmanı yayınlandı! İşte yeni fragmandan tüyolar

Riot Games, bir sonraki Valorant ajanı Skye'nin nasıl görüneceğini gösteren bir video yayınladı. Bu video ile hikayesi ve oynanışı hakkında biraz daha bilgi sahibi oluyoruz. İşte merakla beklenen Valorant yeni ajan fragmanı...