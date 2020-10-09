Valorant'ın yeni ajan fragmanı yayınlandı! İşte yeni fragmandan tüyolar

Riot Games, bir sonraki Valorant ajanı Skye'nin nasıl görüneceğini gösteren bir video yayınladı. Bu video ile hikayesi ve oynanışı hakkında biraz daha bilgi sahibi oluyoruz. İşte merakla beklenen Valorant yeni ajan fragmanı...

Valorant'ın yeni ajan fragmanı yayınlandı! İşte yeni fragmandan tüyolar

Bir sonraki Valorant ajanı Skye, 27 Ekim'de gösterime girecek. Oyunun tamamını ve yeteneklerinin ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, ancak Riot Games video fragmanı size bir ön bilgi veriyor. Riot Games, Twitter üzerinden Valorant'ın bir sonraki ajanının Skye adında bir şifacı olacağını açıkladı.

VALORANT'IN YENİ FRAGMANINDAN TÜYOLAR

Skye'nın yetenekleri, donatabileceği farklı ıvır zıvırlar etrafında döner. Bu ıvır zıvırlardan en dikkate değer olanı, belli bir menzil ve görüş alanı içinde müttefiklerini iyileştirmesine olanak tanıyan "Şifa".

Yaratıkların ruhlarını kendi faydalı yetenekleriyle kontrol etme yeteneğine de sahiptir. Örneğin Skye, yalnızca görüş hattının önündeki alanı keşfetmek için yararlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda oyuncunun yolda bir düşmanla karşılaşması durumunda da parıldayan bir şahin gönderebilir.

Ayrıca doğrudan vurduğu tüm düşmanlara hasar veren sarsıntılı bir patlama yaratmak için hızla "patlatılabilen" bir Tazmanya Kaplanı çağırma yeteneğine de sahip.

Son olarak, Skye'nin nihai yeteneği, en yakın üç düşmanı avlayan "Arayıcılar" ı vurmasına olanak tanır. Bir düşmanla temas kurarlarsa, görüş alanlarını sınırlayan bir "Yakın görüş" etkisi yaratacaktır.

Skye // Agent Reveal trailer - VALORANTSkye // Agent Reveal trailer - VALORANT
The pack leader is on your tail. Heal your allies and tear down your foes as Skye on October 27. Join the Discord server: Play VALORANT: Follow us: Twitter: Instagram: #VALORANT #Skye #NewAgent #RiotGames

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