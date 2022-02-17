Valve'dan Steam Deck İçin, PlayStation 5'in Tam Tersine Bir Hamle...

Valve, çok yakında yeni mobil oyun konsolu Steam Deck'i piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. 25 Şubat tarihinde piyasaya çıkması beklenen Steam Deck, direkt olarak Nintendo Switch'in karşısına rakip olarak çıkacakken, Steam, oyun konsolunu özeleştirmek isteyenler için de güzel bir girişimde bulundu.
Steam, yeni oyun konsolu Steam Deck'in çevresindeki "dış kabuğunun" tasarım dosyalarını GitLab'da yayınladı. Bunları Creative Commons lisansı altında kullanıma sunan şirket, böylece Steam Deck sahiplerine cihazın çevre tasarımını 3D yazıcılarda üretebilme ve böylece oyun konsolunu özelleştirme olanağı tanıyor. Elbette bundan yalnızca oyun severler değil, aksesuar geliştiricileri de yararlanacak.
Valve'ın buradaki kararı aslında oldukça ilginç. Zira PlayStation 5 piyasaya çıktıktan sonra Sony, PS5'in kapak tasarımı için tüm hakların elinde olduğunu ve bu kapakların aksesuar üreticileri tarafından yapılmasını istemediğini belirtmişti. Valve'ın ise bunu bir ticari ürün olmak görmek yerine, tamamen kullanıma açması tam tersine bir hareket ve bununla oyun severlerin gönlünü bir kez daha fethedeceği aşikar.
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