Beklenen Oyun Martha Is Dead, PlayStation'a Sansürlenerek Gelecek!

Wired Productions'ın yaklaşan birinci şahıs korku oyunu Martha Is Dead, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'da geçiyor ve baş karakterin öldürülmesini takip ediyor. Bu türdeki diğer birçok deneyim gibi, içerisinde bol miktarda rahatsız edici sahne bulunuyor ve görünene göre bazı sahneler PlayStation için biraz fazla geldi.
Wired Productions kısa bir süre önce Twitter'da PlayStation 4 (PS4) ve PlayStation 5 (PS5) sahiplerine oyunun bu sistemlerde sansürleneceğini bildiren bir mesaj yayınladı. PS4 ve PS5 için fiziksel sürümler de ertelenecek, ama oyun dijital olarak 24 Şubat 2022'de PlayStation Store üzerinden satışa sunulacak. PlayStation'ın onaylamadığı içerikler düzenlenmiş veya kaldırılmış olacak.
PlayStation'ın geliştiricinin değiştirmesini istediği sahnenin, birinin yüzünü cerrahi olarak çıkarmayı ve doğaüstü bir güçten saklanmak için bir kılık olarak takmayı içerdiğine dair söylentiler ve tahminler bulunuyor. Sansürsüz sürümü birkaç hafta içinde PlayStation Store'da bulunan sürümle karşılaştırıldığında aradaki farklar daha detaylı olarak ortaya çıkacaktır.
Martha Is Dead'in PC ve Xbox sürümlerinde ise herhangi bir sansür söz konusu değil...
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