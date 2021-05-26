Valve, Switch Benzeri Oyun Konsolu Yapıyor; Hem de PC Oyunları İçin!

Ortaya çıkan yeni bir rapor, sadece PC oyunlarına yönelik yeni bir mobil oyun konsolunun varlığını doğruluyor. Yeni PC mobil oyun konsolu, Valve'dan gelecek!
Daha önce de bu konu ile ilgili söylentiler ortaya atılmıştı, ancak çok fazla detay yoktu. Ayrıntılar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı ve Valve'ın şu an yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı hemen hemen netlik kazandı.
Valve, şu an sadece PC oyunlarına özel Nintendo Switch benzeri bir mobil oyun konsolu geliştiriyor. Konsolun kod adı ise, "SteamPal" Daha önce "Neptune" kod adıyla anılan SteamPal, muhtemelen konsol tamamlandığında yeni bir isme sahip olacak.
Konsolun neye benzediği ise şimdilik bilinmiyor. Bilinen en net bilgi, Valve'ın bu oyun konsolu için kolları sıvadığı yönünde. Nintendo Switch gibi hem televizyon / monitöre bağlanabilecek hem de tamamen mobil olarak kullanılabilecek konsolun kontrolcüsü için de Steam Controller'dan esinlenilecek ve buradaki dokunmatik yüzeylerden yararlanılacak.
Merak edilen noktalardan biri de bu mobil oyun konsolunun içeriğinde hangi işlemcinin yer alacağı ve hangi ekran kartının kullanılacağı kuşkusuz. Ancak bu konuda da henüz bir açıklama yok. İşlemci tarafında AMD mi Intel mi kullanılacak, ekran kartı için ise NVIDIA mı tercih edilecek, şu an bir muamma. Yakında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın