Valve, Switch Benzeri Oyun Konsolu Yapıyor; Hem de PC Oyunları İçin!

Valve, Nintendo Switch benzeri bir oyun konsolu yapmak için kolları sıvadı. Üstelik bu el konsolu, PC oyunları için olacak!

  • Ercan Uğurlu
Valve'dan PC oyunları için el konsolu geliyor!

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