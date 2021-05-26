Xiaomi, Redmin Note 8 (2021) Android Telefonunu Resmi Olarak Tanıttı

2019 yılının Ağustos ayında tanıtılan Redmi Note 8, Qualcomm Snapdragon 665 ile gelen orta sınıf bir akıllı telefondu. Çıkışından bu yana neredeyse iki yıl geçen Redmi Note 8'in 2021 sürümü, bugün Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtıldı.
Redmi Note 8 (2021), Mali-G52 MP2 GPU ve 2GHz'e kadar saat hızına sahip bir sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti, geçen yıl geçen yıl oyun odaklı olarak duyurulmuştu ve Redmi Note 9'da da karşımıza çıkmıştı.
Redmi Note 8 2021 sürümünde, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan aynı 6,3 inçlik Full HD+ ekrana sahip. 13 megapiksellik ön kamera, damla çentik içersinde yer alıyor. Ayrıca arka tarafta 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü içeren dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor.
Cihaz, 18W hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh batarya sahip. Ayrıca kutunun içinde 22,5 W şarj cihazı ile birlikte geliyor. Parmak izi sensörü arkaya monte edilmiş ve ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi de telefondaki yerini alıyor. Telefon, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile çalışıyor.
Redmi Note 8 2021'in fiyat etiketi ise şu şekilde: 4GB / 64GB seçeneği için 169 dolar, 4GB / 128GB seçeneği içinse 189 dolar. Telefon, 25 Mayıs'tan itibaren beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri ile raflardaki yerini alacak.
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