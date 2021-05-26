Xiaomi, Redmin Note 8 (2021) Android Telefonunu Resmi Olarak Tanıttı

Xiaomi, yaklaşık 2 yıl önce karşımıza çıkan Redmi Note 8'in 2021 sürümünü resmi olarak tanıttı. Redmi Note 8 (2021) özellikleri ve fiyatı haberimizde...

Xiaomi Redmi Note 8 (2021) tanıtıldı

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