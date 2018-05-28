Valve'e Katliam Oyunu Tepkisi!

Steam'de engelsiz şekilde yayınlanan okul katliamı oyunu, Valve'ın büyük tepki görmesine sebep oldu.

Valve, Katliam Oyunu Yüzünden Büyük Tepki Topladı

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