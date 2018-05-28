Valve'e Katliam Oyunu Tepkisi!
Steam'de engelsiz şekilde yayınlanan okul katliamı oyunu, Valve'ın büyük tepki görmesine sebep oldu.
Valve'ın Steam üzerindeki idare ve kontrol konusunda yaşadığı sorunlara her geçen ay bir yenisi ekleniyor. Eski "1.000.000 in 1" NES kasetlerinde olduğu gibi birbirinin kopyası oyunlar kart ve eşya ticareti sayesinde para kazanmaya devam ederken, Valve ilk önce Anime tipi tanışma simülasyonu oyunları cinsellik içerdikleri gerekçesiyle sansürlemeye çalıştı. Bu konuda başarısız olduktan sonra Valve şimdi de bir okul katliamı oyununun Steam'e giriş yapmasına izin verdiği için büyük tepki topladı.
Steam, tanışma simülasyonlarını sansürlemek isterken davranışındaki çifte standart yüzüne vuruldu. Bir yandan düpedüz cinsel ilişki sahneleri içeren büyük oyunlar hiç bir sansürle karşılaşmazken, tanışma oyunlarının sansürlenmesi bir çok kullanıcıyı üzdü. Bu hareketinden vazgeçen Valve, şimdi de tekrar kayıtsızlığından dolayı protesto ediliyor.
Revived Games tarafından geliştirilen ve ACID tarafından dağıtımcılığı yapılan Active Shooter adlı oyun, polis ya da katil rolünü üstlenmenize olanak tanıyor. Polisi seçerseniz katili yakalamaya ve masum sivilleri kurtarmaya çalışıyorsunuz, ama katili seçerseniz göreviniz öğrencileri ve polisleri öldürmek oluyor.
Infer Trust adlı silahlanma karşıtı dernek, BBC'ye yaptığı açıklamada oyun hakkında şunları söyledi: "Bu hiç de hoş değil. Bu yıl sadece Amerika'da 22 okul katliamı gerçekleşti. Bu korkunç birşey. Kim böyle şiddetli ve duyarsız bir oyunu onca ölen çocuğun ve masum insanın ardından satışa sunabilir? Bu oyunun pazarlanıyor olması bizi dehşete düşürdü."
Oyunun dağıtımcısı ise oyunun "hiçbir çeşit şiddeti desteklemediğini" söyledi ve şu açıklamayı yaptı: "Oyunun en başta sadece SWAT bakış açısından oynanmasını istemiştik. Daha sonra sivil ve katil seçeneklerini de ekleyerek oyunu zenginleştirmek istedik. İnsanların oyunumuza olan tepkisini anlıyoruz ve niye bir oyun için kötü bir fikir olduğunu da düşünebiliyoruz, ancak bu konunun terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce Steam forumlarında da bahsettiğimiz gibi, Steam içerisinde Hatred, Postal ve Carmageddon gibi şiddetin asıl amaç olduğu, masum sivilleri öldürmenin temel hedef olduğu oyunlar da bulunuyor. Eğer Valve ile bir uzlaşmaya varamazsak, katil rolünü oyundan çıkarabiliriz."
Infer Trust'un açıklaması doğru olsa da, ACID'in bahsettiği gibi oyunlar gerçekten Steam'de hiçbir engel olmadan pazarlanmaya devam ediyor. Bu konuda Steam'in nasıl bir duruş alacağını hep birlikte bekleyerek göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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