Ve Beklenen Oldu; İşlemci Devi Qualcomm Kendi Telefonunu Yapıyor!

Qualcomm, Asus tarafından tasarlanan ve kendi markasını taşıyan ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını resmi olarak duyurdu. İsmi belli olmayan cihaz "Snapdragon Insiders için Akıllı Telefon" olarak pazarlanıyor ve Qualcomm teknolojileri ve 5G'nin benimsenmesi ile ilgilenenleri hedefliyor.
Qualcomm Markalı İlk Telefonun Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Snapdragon 888 5G, 2.84GHz'e kadar Sekiz Çekirdekli CPU
- GPU: Qualcomm Adreno 660
- RAM: 16GB
- Depolama: 512GB
- Ekran: 6.78 inç, 2448x1080 çözünürlük, 144Hz Samsung AMOLED, 1200 nit maksimum parlaklık
- Arka kameralar: 64 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP telefoto
- Ön kamera: 24MP
- Pil: 4.000 mAh, Qualcomm Quick Charge 5.0 desteği
- Ağırlık: 210g
Telefonun fiyatının 1.499 dolar olacağını ve 2021 yılının Ağustos ayında satışa sunulacağını da biliyoruz.
Qualcomm, telefonun özel bir meraklı kitlesi için tasarlandığından, "en üst düzey mobil deneyim için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmanızı" sağlamak istediğini söylüyor.
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