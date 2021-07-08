Ve Beklenen Oldu; İşlemci Devi Qualcomm Kendi Telefonunu Yapıyor!

Bugüne dek söylenti olmanın ötesine geçemeyen Qualcomm markalı telefon, nihayet gerçek oluyor. Şirket, Asus ile birlikte kendi akıllı telefonunu satışa sunacağını resmi olarak duyurdu!