Ve Beklenen Oldu; İşlemci Devi Qualcomm Kendi Telefonunu Yapıyor!

Bugüne dek söylenti olmanın ötesine geçemeyen Qualcomm markalı telefon, nihayet gerçek oluyor. Şirket, Asus ile birlikte kendi akıllı telefonunu satışa sunacağını resmi olarak duyurdu!

Ve Beklenen Oldu: Qualcomm Kendi Cebini Yapıyor

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Ve Beklenen Oldu; İşlemci Devi Qualcomm Kendi Telefonunu Yapıyor!

 

 