Samsung, Telefonlarda Yaşanan Megapiksel Savaşına "Uzaktan Bakacak"

Samsung, 2020'de 108MP kamera sensörüne geçmeden önce neredeyse on yıl boyunca üst seviye akıllı telefonlarında 16MP veya daha düşük çözünürlüklü kameralar kullanıyordu. Bu yıl firma, Galaxy S21 Ultra için daha yeni nesil 108MP kamera sensörü kullandı. Ve görünüşe göre bir sonraki üst seviye akıllı telefonu için daha yüksek megapiksel bir sensör kullanmayı düşünmüyor. Başka bir deyişle, megapiksel savaşına girmek gibi bir niyeti yok.
Samsung'un bu yıl içinde 200MP ISOCELL kamera sensörünü tanıtabileceği ve bunu Galaxy S22 Ultra'da kullanabileceği söyleniyordu. Ancak görünen o ki Samsung bu megapiksel yarışında öne geçemeyecek. Sızıntı kaynağı Ice Universe'in söylediğine göre, Galaxy S22 Ultra, şirketin üçüncü nesil 108MP kamera sensörüne (ISOCELL HM3) sahip olacak ve Samsung, daha fazla optimizasyon ile performansını iyileştirmek için çalışıyor.
Açıkçası bunun rahatlatıcı bir haber olduğu söylenebilir. 200 MP'lik bir sensör, daha da küçük pikseller anlamına gelir ve bu da özellikle piksel gruplamanın çalışmadığı videolarda daha düşük ışık hassasiyeti ve daha yüksek gürültüye sebep açar. Samsung'un daha büyük doğal piksel boyutuna ve 8K videolar kaydetmek için yeterince yüksek bir çözünürlüğe sahip ISOCELL GN2 (veya benzeri) kamera sensörünü kullanmasının daha mantıklı olacağı söylenebilir. ISOCELL GN2, şu anda DxOMark'ın akıllı telefon kamera sıralamasında lider olan Xiaomi'nin Mi 11 Ultra modelinde kullanılıyor.
Daha önceki söylentiler, Galaxy S22 Ultra'nın daha fazla yakınlaştırma seviyesinde daha fazla ayrıntı için sürekli yakınlaştırma özelliklerine sahip gelişmiş bir periskop kameraya sahip olabileceğini iddia ediyordu. Ayrıca ekran altı selfie kamerasına sahip olması bekleniyordu, ancak son gelişmeler Galaxy S22 Ultra'nın ekran altı kameralı ilk Galaxy S serisi telefon olmayabileceğini gösteriyor.
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