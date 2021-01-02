Ve Büyük Macera Tamamen Bitti: Adobe Flash Artık Yok!

Uzun zamandır konuşulan, hakkında çeşitli tartışmalar yaşanan Flash "meselesinin" sonuna geldik. Bir dönem internetin temel taşı olan Adobe Flash, artık yok!

Flash yolun sonuna geldi

Adobe, Flash yazılımı desteğinin sona erme tarihini 31 Aralık 2020 olarak açıklamıştı ve artık bu tarih geçildi. Adobe, Flash içeriğini 12 Ocak'a kadar engellemeye başlamayacak olsa da, büyük tarayıcılar artık tamamen Flash desteğini kapattı ve Microsoft da Windows'un çoğu sürümünde Flash'ı engelliyor. 12 Ocak itibarı ile ise, Flash Player tamamen işlevsiz hale gelecek. Kısacası Flash, artık tamamen bitti.

Flash, büyük bir kültürel değişim yapmıştı ve web tarihinde büyük önem taşıyor. Bu yüzden "cenazesinin kalkması" bu kadar uzun sürdü. 2015'te Adobe, geliştiricilerden HTML5'e geçmelerini istemişti.

Adobe artık Flash'ı bitirmiş olsa da, birçok "tarihi eserde" yaşamaya devam ediyor. İnternet Arşivi, "Peanut Butter Jelly Time" gibi popüler oyunlar da dahil olmak üzere Flash oyunları ve animasyonlarını koruyor. Nostalji yaşamak isteyenler buradan göz atabilirler.    

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