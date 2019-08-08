Venom 2'ye Sürpriz İsim!
Yüzüklerin Efendisi ve Star Wars'tan, farklı yönleriyle tanıdığımız ilginç bir isim, Venom 2'nin direksiyonuna geçiyor!
- Barış Terun
Motion Capture (Hareket Yakalama) teknolojisi, günümüz sinemasının çok önemli bir parçası. Motion Capture denildiğinde, dünyada ilk akla gelen kişi ise şüphesiz Andy Serkis. Andy Serkis; Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinde Gollum'u, Maymunlar Cehennemi üçlemesinde Ceasar'ı, Star Wars: The Force Awakens ve The Last Jedi'da Supreme Leader Snoke'u Motion Capture yardımıyla canlandırmıştı. Aslen tiyatrocu olan oyuncu Avengers: Age of Ultron ve Black Panter filmlerinde de kötü adam Ulysses Klaue'ya hayat verdi. Serkis'in Yüzüklerin Efendisi serisindeki performansı otoritelerden tam puan almış ve Oscar Heyeti tarafından "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterilmişti.
Andy Serkis, 2015 yılında ise, Rumpelstiltskin filminde yapımcılık ve yönetmenlik görevini üstlendi.
Peki bunları neden anlatıyoruz? Sony, Venom 2 filminin yönetmenliği için Andy Serkis'e yönetmenlik teklifi götürdü ve bu teklif tiyatrocu, oyuncu, yapımcı Serkis tarafından kabul gördü. Serkis'in yönetmenlik alanında fazla tecrübesi olmadığı doğru ancak Serkis; Peter Jackson, Steven Spielberg, Rian Johnson, Christopher Nolan gibi dünyanın en iyi yönetmenleriyle çalışmış ve onlarla yakın ilişkiler içerisinde olan biri. İlk Venom filminin yönetmeni Ruben Fleischer, yapım kayda değer bir gişe hasılatı elde etmesine karşın yerden yere vurulmuştu. Karanlık ve kötücül bir karakter olan Venom, çizgi romanlarda uzun süreçte kahraman ve anti-kahramana evrilmişti. Oysa ki Venom filminde, Eddie Brock ve simbiyot ilişkisi komedi filmlerine taş çıkartacak nitelikteydi. Venom'un bir anda iyi olması da hayranların ve eleştirmenlerin baltalarını çıkarmalarına neden oldu.
Venom 2'nin, ilk filmden çok daha karanlık olması bekleniyor ve bizce bu şart. Venom'u bir kenara bırakırsak, simbiyotların en psikopatı Carnage, sosyopat seri katil Cletus Kasady ile birleşiyor. Umarız Andy Serkis bu hikayeyi başarıyla izleyicilere yansıtır ve sinema dünyası, çok önemli bir yönetmen daha kazanır.
Sony, yapımın ne zaman gösterime gireceğini henüz açıklamadı.
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