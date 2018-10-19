Vertu, Aster P ile Android'e geri döndü

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Dinozorlar