Vertu, Aster P ile Android'e Geri Döndü

Lüks akıllı telefon üreticisi Vertu, Aster P akıllı telefonu ile Android akıllı telefon dünyasına geri döndü.

Vertu, Aster P ile Android'e geri döndü

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