Vertu, Aster P ile Android'e Geri Döndü
Lüks akıllı telefon üreticisi Vertu, Aster P akıllı telefonu ile Android akıllı telefon dünyasına geri döndü.
Ürettiği lüks akıllı telefonlarla tanınan Vertu, geçtiğimiz yıl Hakan Uzan tarafından satın alınmış, sonra da çok geçmeden iflas bayrağını çekmişti. Ancak şirket geri dönmekte gecikmedi. Vertu'nun geri dönüşü için ise muhteşem olduğu diyebiliriz, zira hazırladığı yeni Aster P modeli, gerçekten harika görünüyor.
Pekin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan Vertu Aster P, titanyum alaşımlı çerçevesi, safir cam ekranı ve gerçek deriden arka paneli ile fazlasıyla göz alıcı duruyor. Aster P, her ne kadar dış yüzeyiyle çok gösterişli olsa da, iç donanım ise akıllı telefon dünyası için gayet sıradan. Zira Vertu Aster P, Snapdragon 660 işlemci, 12 MP tek kamera ve 3200 mAh batarya gibi teknik öğelerin sahibi.
Aster P'nin SIM kart ve microSD kart panelleri ise telefonun belki de en havalı yerini oluşturuyor. Telefonun arka yüzünde bir çift açılan kapak altına gizlenen bu modüller, Aster P'ye Mercedes SLS izlenimi katıyor. Bir çift kanat gibi açılan bu panellerin birinde ise, telefonun el işçiliğini yapan kişinini imzası dikkat çekiyor.
Vertu Aster P'nin tanıtım videosunu hemen yukarıda izleyebilirsiniz. Öte yandan telefonun diğer teknik detaylarından da bahsedecek olursaks, telefonda 4.97 inç büyüklüğünde 1080p bir ekranın olduğunu, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Android 8.1 Oreo işletim sistemini çalıştıran Aster P, güvenli arama ve mesajlar için ise V Talk şifreleme teknolojisini kullanıyor.
Barok serisi ve Gotik serisi şeklinde iki farklı seri altında satışa çıkan Vertu Aster P, 4200 Dolar ile 5100 Dolar fiyatlara sahip. Şu an telefon ön siparişe hazır.
Ercan Uğurlu
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