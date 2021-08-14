Vestel'in yeni büyüme alanlarında otomotiv de var

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, yeni büyüme alanlarına odaklandıklarını söylüyor. Elektrikli araç sarj cihazları, lityum iyon batarya, şarjlı elektrikli süpürge, display teknolojileri ve otomotiv elektroniğinde dünyadan çok büyük talep aldıklarını belirten Erdoğan, "Otomotiv sektörü artık bizim için en önemli büyüme alanlarından biri" diyor.