Vestel'in yeni büyüme alanlarında otomotiv de var

Turan Erdoğan, Capital Dergisi'nin Temmuz sayısında yer alan röportajında yeni dönem stratejilerini şöyle anlatıyor:
Ajandanızın en önemli maddeleri neler?
Özellikle beyaz eşyada yatırımlarımıza devam etmek ajandamın en önemli maddesi. Bunlar daha çok tevsi yatırımları. Mesela 2 yıl önce kurutma makinesi tesisimizi devreye aldık. Şimdi buzdolabında, çamaşır makinesinde, kurutma makinesinde ve fırında tevsi, yani kapasite artırımı yatırımlarımız var. Ajandamın bir diğer maddesi, girdiğimiz yeni alanlarda başarıya ulaşmak. Mesela elektrikli araç sarj cihazları bu alanlardan biri. Dünyada elektrikli arabaya inanılmaz talep var. Talep arttığı için Türkiye'de ve Avrupa'da bu şarj cihazlarının üretimini başlatmıştık. Gaziemir Serbest Bölgesi'ndeki fabrikamızda bunların üretimi inanılmaz hızlı bir şekilde artıyor. En hızlı büyüyecek olan kollardan birisi bu. Avrupa'da önemli ve büyük ihaleler aldık. Çok büyük siparişler alıyoruz. Bu alanda çok ciddi büyüme içindeyiz.
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZLARI HIZLI BÜYÜYEN BİR ALAN
Elektrikli araç şarj cihazları Türkiye'de ve Avrupa'da çok hızlı büyüyen bir alan. Onun dışında lityum iyon batarya üretimimiz başladı. Buradada ilk etapta bisikletlerin bataryalarını yapıyoruz. Yani bildiğiniz bu arabalarda kullanılanla yine aynı teknoloji. Lityum iyon batarya üretimine önce küçük çapta elektirikli bisikletler için başladık. Türkiye'de ve yurt dışında bu elektirikli bisikletlerin pillerini, bataryalarını üretiyoruz. Yeni şarjlı elektrikli süpürge üretimine de girdik. Batarya büyümeye çok müsait bir alan. Çok önem verdiğimiz bir diğer alan otomotiv elektroniği alanı. Infotaintment bilgi ve eğlencenin birleşiminden oluşan yeni bir alan. Ekranda gördüğünüz arabayla, yolla ilgili bilgilerin yanı sıra müzik, telefon gibi bağlantıların olduğu sistemlerden bahsediyoruz. Artık arabaların içi neredeyse tamamen ekrandan oluşuyor. Hem kontrol panelinde hem arka tarafta ekranlar yer alıyor. Her şey dokunmatik ekranlarla yönetiliyor. Yeni model arabaların özellikle elektirikli arabaların hepsi böyle tasarlanıyor. Arabalardaki elektronik miktarı arttıkça elektronik üreticisi olduğumuz için ciddi talep almaya başladık.
TOGG projesinde de yer alıyorsunuz. Orada süreç nasıl ilerliyor?
Orada da çalışmalarımız hala devam ediyor. Bazı parçaların üretimine talibiz. Otomotiv bizim için önemli büyüme alanlarından biri. Start up mentalitesine çok inanıyorum. Çok büyük organizasyonlarda projelerin gelişmesi uzun zaman alıyor. Büyük organizasyonlar ağır kalabiliyor. Bu nedenle start up mantalitesini çok özümsedik, benimsedik. Vestel Ventures şirketimizi bu amaçla kurduk. Start up'lara yatırım yapıyoruz. Organik büyüme fırsatlarının artık start up'larla işbirliğinden geleceğine inanıyorum. Girişimcileri sadece parayla desteklemiyoruz. Bu girişimcilere laboratuar ve üretim imkanlarımızı da sağlıyoruz. Böylece oradaki fikirlerin daha çabuk büyümesini sağlayabiliyoruz.
Başka büyüme alanlarınız var mı?
Bir de vision solutions dedikleri display teknolojilerini önemsiyoruz. Mesela bu yeni hava alanının bütün bilgilendirme ekranlarını biz yaptık. Reklam sektöründe kullanılan, akıllı şehirlerde, stadlarda her yerde akıllı ekranlar mevcut. Bizim en hızlı büyüyen alanlarımızdan biri de bu.
DÜNYADAKİ ÇİP KRİZİ
Dünyada yaşanan çip krizine ilişkin Erdoğan "Dünyadaki teknoloji şirketlerinin çoğu çip tasarlıyor, çip üretmiyor. Dünyada çok büyük anlamda iki çip üreticisi de Uzak Doğulu. Aslında çip üretimi hafife alınıyordu" diyor.
Erdoğan'ın yorumları ve röportajın tamamı Capital'de
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