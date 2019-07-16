Vikings'in Son Sezonundan Bir Ölüm Sızdı!
Vikings'in son sezonunda ölecek karakterlerden biri onaylandı gibi. Onaylayan ise, bizzat kendisi!
- Levent Öztürk
Vikings yıldızı Katheryn Winnick dizinin altıncı ve final sezonu için ipuçları verme konusunda pek çekingen değil. Kısa bir süre önce, karakteri Lagertha'yı içeren bir kısa görüntü paylaşmıştı ve şimdi de 6. Sezon'da karakterinin kaderinin ne olacağı hakkında konuştu. Geriye kalan tek soru ise neden böyle bir şey yaptığı.
Katheryn Winnick, Twitter üzerinde bir yazı paylaştı ve bu yazı Lagertha'nın kaderini açıklıyor. Görünene göre, Vikings Sezon 6'dan olduğu iddia edilen bir fotoğraf Reddit'e sızdı ve Lagertha'yı bir Viking cenazesi içerisinde gösteriyor. Vücudu bir odun yığını üzerinde yatıyor ve üzerinde bir kılıç ile kalkan taşıyor.
Peki aktrisin bu hikayeyi paylaşması, içerdiği bilgiyi doğruluyor mu? Lagertha 6. Sezon'da ölecek mi? Vikings hayranlarının bu sorunun cevabından emin olmak için diziyi izlemeleri gerekecek. Ancak Lagertha'nın ölümü uzun bir süredir öngörülen bir hikaye konusuydu. Yani Lagertha'nın ölümü dizi izleyicileri için çok büyük bir şok olmayacaktır.
Sezon 4 sırasında Kahin, Ivar tarafından öldürülmeden önce, Lagertha'ya Ragnar'ın oğullarından biri tarafından öldürüleceğini söylemişti. Bunun ne zaman yaşanacağını açıklamamış ancak kim olacağına yönelik belirli bir ipucu vermişti.
Bjorn'un Lagertha'nın öz oğlu olduğu ve Ragnar'ın biyolojik oğlu olmama ihtimali olduğu düşünülürse, söz konusu kişinin o olmadığı tahmin edilebilir. Ama Lagertha'yı öldüren kişi Bjorn olursa, işte o zaman büyük bir şok olabilir.
Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, Vikings'in altıncı sezonunun da iki kısma ayrılması bekleniyor. Yani ölümün İkinci kısımda gerçekleşmesi ve hatta son bölümde gerçekleşmesi mümkün. Dizinin bu karakterden kurtulmak için acele etmeyeceğini tahmin ediyoruz.
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