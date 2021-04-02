Apple'ın iOS İçerisine Gizli Bir Uygulama Yerleştirdiğini Biliyor musunuz?

Genel olarak şirketler, geliştirdikleri uygulamaları sizden gizlemek gibi bir yola sapmazlar. Çünkü sonuçta onları kullanmanızı isterler. Ancak görülen o ki, Apple için bu kural geçerli değil. iPhone ve iPad kullanıcılarının cihazlarında gizlenen, Apple yapımı bir iOS uygulaması var. Ancak ana ekranda veya Uygulamalar arasında onu göremiyorsunuz.
Söz konusu uygulamaya Kod Tarayıcı (Code Scanner) adı veriliyor, ancak onu uygulama simgelerine göz atarak bulmanız mümkün değil. Uygulamayı açmak için ekranı aşağı kaydırmanız ve arama kutusunu açarak Kod Tarayıcı ya da Code Scanner yazmanız gerekiyor.
Apple Kod Tarayıcı Ne İşe Yarıyor?
Bu uygulama QR kodlarını ve iOS 14 ile gelen App Clip kodlarını taramak için kullanılıyor. Şimdi elbette kamera uygulamasının bunu zaten yaptığını düşüneceksiniz, evet haklısınız. Büyük ihtimalle bu yüzden Apple uygulamayı bir simge olarak ana ekrana eklememeyi tercih etmiş olmalı.
Ancak uygulama kamera uygulamasından biraz farklı çalışıyor, çünkü kodların işaret ettiği sayfayı kendi içinde açıyor. Kamera uygulaması ise bu iş için Safari tarayıcısını kullanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın