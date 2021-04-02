Apple'ın iOS İçerisine Gizli Bir Uygulama Yerleştirdiğini Biliyor musunuz?

Apple'ın, iOS içerisine gizli bir uygulama yerleştirdiğini muhtemelen daha önce fark etmediniz. İşte iPhone ve iPad'in gizli uygulaması ve onu açmanın basit yolu...