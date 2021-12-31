Vivo'nun TWS 2 ANC ve TWS 2e Kablosuz Kulaklıkları Geliyor

vivo, ürün ekosistemine yenilikçi ve heyecan verici ürünleri katmaya devam ediyor. vivo, ilk aktif gürültü önleyici teknolojisine sahip TWS 2 ANC kablosuz kulaklığını Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyor.
Her zaman insan odaklı inovasyona önem veren vivo, yeni ürün tasarımlarında tüketicilerin ihtiyaçlarını ve fikirlerini ilk sıraya koyuyor. TWS 2 Serisi kablosuz kulaklıklar üstün "ses kalitesi"ni vivo teknolojisiyle birlikte sunuyor.
Tüketicilere rahat bir kullanım sunmak için oldukça hafif ve kulağa tam oturan özel tasarıma sahip olan TWS 2 ANC kulaklık, 4,7 gramlık bu zarif tasarımı ile varlığını unuttuyor. Gelişmiş akustik tasarımı, 12,2 mm'lük süper güçlü bas sistemi ve 40 dB Gelişmiş Gürültü Önleme özelliği ile kullanıcılara akıcı bir deneyim sunuyor.
vivo, müzik tutkusunu da her ürününde tüketicileriyle paylaşıyor. DEEP-HD sürükleyici ses sistemi ile de TWS 2 ANC kablosuz kulaklıklarda hayallerin gerçekleştidiği bir ses deneyimi sunuyor. DEEP-HD sistemi, en gürültülü ortamlarda bile netlik ve kusursuzluğu sağlayan bir ses otoyolu oluşturuyor. Aynı zamanda 88 ms gecikme süresine de sahip olan TWS 2 ANC kulaklık ses ve hızın mükemmel bütünselliği ile oyunseverlerin de beklentilerini karşılıyor.
29 saatlik ultra uzun pil ömrüne sahip kulaklık, aktif gürültü önleme özelliği aktif iken 4,1 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Daha sakin ortamlarda bu süre özelliği kapatılarak süre 7,3 saate kadar uzatılabiliyor. TWS 2e'de ise yüksek performanslı bir çip ve büyük kapasiteli pil, kompakt bir çerçeveye yerleştirildi. Olağanüstü güç yönetimiyle bir araya getirilen kulaklık istediğiniz tüm özgürlüğü size sunuyor. Tek bir şarj ile 7,6 saat, şarj kutusuyla eşleştirildiğinde ise 30 saatlik uzun pil ömrüne sahip.
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