Squid Game'in 2. Sezonu Olacak mı Denirken, Ortaya 3. Sezon Sürprizi Çıktı!

Eylül ayında Netflix'te yayınlanan Squid Game, büyük bir sürpriz yaparak Netflix'in gelmiş geçmiş en büyük hitlerinden biri oldu. Tabii ki bu başarı, ikinci sezon hakkında çok sayıda söylenti ve habere yol açtı. Henüz 2. sezon için net bir açıklama olmasa da, görünüşe bakılırsa 3. sezon bile yolda olabilir.
Squid Game'in mimar ismi Hwang Dong-hyuk, Netflix ile temas halinde olduğunu açıkladı. Koreli yayıncı KBS ile çevrimiçi bir röportaj sırasında konuşan Dong-hyuk, "2. sezon ve 3. sezon için Netflix ile görüşüyorum. Yakında bir sonuca varacağız" diyerek herkesi heyecanlandırdı.
Bu, Netflix'in diziye daha fazla sezon için yatırım yapmak istediği söylentilerini de doğruluyor. Ancak tekrarlamak gerekirse, henüz resmi tek bir cümle bile duymuş değiliz.
Dizi, Lee Jung-Jae, Park Hae-Soo, Wi Ha-Joon, Oh Young-Soo, Anupam Tripathi, Heo Sung-Tae, Kim Joo-Ryoung ve model Jung Ho-Yeon gibi tanınmış oyunculara ev sahipliği yapıyor. 90'dan fazla ülkede Netflix'in en popüler programı ve akış platformunun tarihinde en çok izlenen içeriklerden biri olmayı başardı. Ayrıca 2022 Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Televizyon Dizisi - Drama, Televizyon Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu Performansı ve Televizyonda Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı dahil olmak üzere üç adaylık kazandı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın