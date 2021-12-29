Squid Game'in 2. Sezonu Olacak mı Denirken, Ortaya 3. Sezon Sürprizi Çıktı!

Netflix'in büyük hiti Squid Game'in 2. sezonu olacak mı olmayacak mı tartışmaları devam ederken, karşımıza 3. sezon sürprizi çıktı!

Squid Game için 3. sezon sürprizi

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