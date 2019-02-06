VLC 4.0 büyük yenilikler getiriyor!
VLC 4.0 güncellemesi ile beraber beklenen ve istenen bazı özelliklerin yanı sıra UI de modernleşiyor...
- Levent Öztürk
VLC, CES 2019'da üç milyar indirmeyi kutlarken, Apple AirPlay desteği, daha iyi VR desteği ve benzeri pek çok duyuruyu da yaptı. Şimdi ise FOSDEM geliştirici etkinliğinde VLC gelişimini yöneten Jean-Baptiste Kempf, medya oynatıcının bir sonraki büyük güncellemesi olacak olan 4.0 sürümü için daha fazla detayı paylaştı.
VLC 4.0'da yapılacak iyileştirmelerin arasında geliştirilmiş girdi yöneticisi ve en sonunda boşluksuz oynatmaya imkan tanıyacak bir oynatıcı yer alıyor. Bunun uygulamayı müzik dinlemek için kullanan kullanıcılar tarafından hoşnutlukla karşılanacağı rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca oynatma listesi de yeniden yazılarak daha basitleştiriliyor.
Daha teknik tarafta ise Kempf, ekibin oynatıcının saatini tekrar oluşturarak ses ve video arasındaki senkronizasyonu iyileştirirken düşen frame sayısını da azalttıklarını söylüyor.
Ancak kullanıcılar için belki de en fark edilir değilim, kullanıcı arayüzü tarafında gözüküyor ve kullanıcı ara yüzü en sonunda Windows 10, KDE Plasma 5 ve diğer platformlar da dahil olmak üzere büyük değişimler yaşıyor. Bu işletim sistemlerinin bazılarının arayüz öğelerini büyük oranda yenilemeleri ile beraber bazı kullanıcılar VLC arayüzünün artık uyumsuz olduğunu düşünmekteydiler. Yeni arayüz daha düz simgeler ve tuşların yanı sıra uygulamanın daha modern bir hisse kavuşması için bazı öğelerde daha şeffaf bir görüntüyü kullanmakta. Masaüstü kullanıcıları için bir diğer büyük değişim ise Android üzerinde zaten yer alan medya kütüphanesinin eklenmesi. Bu eklenti ile VLC içerisinde medya dosyalarınızı daha pratik bir şekilde dizinleyebileceksiniz. Ayrıca bu özellik iOS'a da geliyor.
Bu özellik, VLC'yi açarak dosyalarını oradan seçmeyi tercih eden kullanıcılar için sunulmuş olsa da, eğer Dosya Gezgini ile oynatacağınız medyaları seçmeyi tercih ediyorsanız, bu özelliği kapatarak süreci hızlandırmanız mümkün.
Diğer büyük değişimlerin arasında ise 4.0 sürümü ile bazı eski platformların desteğinin sona ermesi olarak gözüküyor. Windows üzerinde artık hem XP hem de Vista desteklenmeyecekken, Mac kullanıcılarının macOS 10.11'e sahip olmaları gerekecek. Linux kullanıcılarının ise VLC kullanmak için OpenGL desteğine ihtiyaçları olacak.
Mobil platformlarda ise Android'in 2.2 ve 4.1 sürümleri arası desteklenmeyecekken, iOS üzerinde iOS 7, 8, 9 ve muhtemelen 10 için destek kesilecek. iOS 11 2017 yılında yayımlanmış olsa da Apple ekosisteminde güncellemelerin hızlı bir şekilde sunuluyor olmasından dolayı bu değişimden çok fazla kullanıcının etkilenmeyeceği öngörülebilir.
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