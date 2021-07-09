Vodafone'dan Yazlıkçılara Özel Ev İnterneti Kampanyası

Vodafone, ev interneti müşterileri için geliştirdiği kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Vodafone'un yazlık evlerde kullanılmak üzere sunduğu "Yaza Özel Evimin İnterneti" kampanyasından yararlanan müşteriler, internetlerini en az 2 ay kullanmak koşuluyla, yılda 300 güne kadar ücretsiz hat dondurma hakkına sahip olacak.