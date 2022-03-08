Volvo, Elektrikli Otomobilleri Kablosuz Şarjı Etmek İçin Testlere Başlıyor!

Volvo, alternatif şarj seçeneklerini test etmek amacıyla geliştirdiği bir program çerçevesinde kablosuz elektrikli otomobil şarj istasyonlarını denemeye başlayacak. Üç yıllık bir pilot uygulama sırasında İsveç'in Göteborg kentinde küçük bir elektrikli Volvo XC40 Recharge otomobil filosu, bu amaçla taksi olarak kullanılacak.
Otomobiller, Momentum Dynamics'in kablosuz şarj sistemi ile donatılmış durumda. Şarj istasyonları yere gömülü olarak çalışacak ve bir seferde iki aracı şarj edebilecek. Volvo, sürücülerin arabaları doğru konuma getirmelerine yardımcı olmak için 360 derecelik kameralar kullanacak. Taksilerin pilleri otomatik olarak doldurulacak. Momentum Dynamics paylaştığı bir videoda, kablosuz şarj hızının 41kW'a ulaştığını gösterdi.
Yollara şarj teknolojisi yerleştirme konsepti pek yeni değil, ancak henüz tam olarak uygulanmadı. Yine de, araştırmacılar ve mühendisler elektrikli otomobilleri sürüş sırasında şarj etmenin başka yolları üzerinde de çalışıyorlar. Günün birinde elektrikli araç sahipleri araçlarını şarj etmek için ille de bir şarj istasyonunda beklemek zorunda kalmayacaklar gibi görünüyor.
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