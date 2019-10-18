Volvo, XC40 Recharged'ı Resmi Olarak Tanıttı!
Volvo, ilk tamamen elektrikli SUV modeli olan XC40 Recharged'ı resmi olarak tanıttı!
- Levent Öztürk
Volvo, dört çekişli XC40 Recharge ismini verdiği, tamamen elektrikli ilk SUV modelini Los Angeles'ta bir etkinlikle tanıttı. Araç, benzinli türevi ile aynı görüntüyü taşırken, yolcu bölümünün altında 78kWh'lik batarya paketi barındırıyor.
ABD'de de çok satacak bir araç sunmak istiyorsanız bir SUV veya crossover tercih etmeniz gerektiği kesin. Amerikalıların giderek daha büyük ve daha uzun araçları tercih etmeleri ile beraber Sedan piyasası ABD'de küçülmeye devam ediyor.
Her ne kadar resmi menzil için EOPA testlerini beklememiz gerekse de, Volvo bu araçta şarjlar arasında 320 kilometrelik karma sürüşü hedefliyor. XC40 EV, DC hızlı şarj girişini destekleyecek ve söylenene göre sıfırdan %80'e 40 dakikada şarj edilebilecek. Biraz da sürpriz olan bir şekilde çift motor çıkışı 402 beygir gücü ve 486 foot-pound torka sahip olacak. Bu sayıların küçük bir SUV için beklenenden fazla olduğu söylenebilir. 0-100 süresi ise 4,7 saniye olacak ve her ne kadar bunun bir yarış arabası olmayacağı söylenebilecek olsa da, yine de oldukça hızlı olduğu kesin.
Bu araç ile beraber Volvo, Android'in Automotive OS'unu ilk defa kullanacak ve havadan güncellemeleri destekleyecek. Volvo, aracın düzenli olarak güncelleneceğini ve kullanım süresi boyunca sürekli daha iyiye gideceğini söylüyor. Bu sistem Tesla'nın sunduğu ile aynı ve Tesla için şimdilik oldukça iyi çalıştığı rahatlıkla söylenebilir.
Firma, gelecekteki EV'leri de Recharge serisinin bir parçası yapmayı planlıyor ve bunların arasında hibritler ve BEV'ler bulunacak. Yani XC60 Recharge, S60 Recharge ve benzeri araçları da bekleyebiliriz.
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