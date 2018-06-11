VPN ile Web Sayfaları Hızlı Yüklensin!
VPN ile sayfaları her zamankinden hızlı açmak, kulağa garip gelse de, aslında mümkün!
Eposta adresinize gelen sayısız epostadan fark etmişsinizdir. Avrupa Birliği'nin yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR), birçok firmanın kişisel verilerinize davranış şeklini etkiledi. GPDR nedeniyle firmalar, kişisel verileriniz konusunda artık çok daha saydam olmak ve talep ettiğinizde verilerinizi silmek zorundalar.
GPDR, Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri pek etkilemese de AB dışında olanlar, bu kanundan siteleri hızlı açmak için faydalanabiliyorlar. GPDR uyumlu web sitelerinin bazıları, sosyal medya düğmeleri, Google'ın istatistik kodları gibi öğeleri siteden kaldırıyor ve bu durumda site, daha hızlı yükleniyor. Bundan faydalanmak için siteye bir VPN kullanarak, konumunuzu Avrupa Birliği ülkelerinden biri olarak gösterebilirsiniz.
Örneğin İngiltere merkezli bir VPN sunucusunu seçerek GPDR'nin avantajlarından faydalanabilirsiniz. Hız kazanımlarının bazı sitelerde büyük fark oluşturduğu söyleniyor.
Şunu da not düşelim. Bazı web siteleri, GPDR'ye henüz uyum sağlamadığı için Avrupa Birliği ülkelerini tamamen engelleme yolunu seçiyor. Bu durumda VPN'i kapatmanız gerekebilir. Ücretsiz VPN hizmetlerinin tehlikeli olabileceğini, bunların verilerinizi satmak gibi kötü alışkanlıklarının olabildiğini de belirtelim.
Zeynel A. Öztürk
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