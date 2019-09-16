Watchmen'in Son Fragmanı Yayınlandı

HBO'nun yeni bomba dizisi The Watchmen'in nihai fragmanı yayınlandı!

  • Barış Terun
Watchmen'in Son Fragmanı Yayınlandı

Watchmen, Soğuk Savaş devrinde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki çatışmayı ve grubun içerisindeki korkunç savaşı konu alıyordu. 300'ün, Batman V. Superman gibi eserlerin yetenekli yönetmeni Zack Snyder tarafından yönetilen eser; Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Malin Akerman, Billy Crudup, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Goode, Stephen McHattie gibi popüler oyunculardan oluşuyordu. 

Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından yaratılan eser, DC Sinematik Evreni'nin en popüler eserlerinden biri oldu. Şimdiyse, Don Johnson, Louis Gossett Jr., Regina King ve Jeremy Irons gibi olağan dışı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, HBO'nun  en iddialı yapımlarından biri olacak. İşte bu dizinin son ve nihai fragmanı yayınlandı.

Watchmen: Official Trailer | HBOWatchmen: Official Trailer | HBO
Quis custodiet ipsos custodes? Everything begins 10/20. #HBO #WatchmenHBO Watchmen is based on the graphic novel co-created and illustrated by Dave Gibbons and published by DC. Follow Watchmen on Instagram: instagram.com/watchmen Follow Watchmen on Twitter: twitter.com/watchmen Like Watchmen on Facebook: facebook.com/watchmenhbo Subscribe to HBO on YouTube: Don’t have HBO? Order Now: Get More HBO: Get HBO GO: Like on Facebook: Follow on Twitter: Like on Instagram: Official Site: Watchmen: Official Trailer | HBO
 

Dizinin yapım tarihi, yapımcı stüdyo olarak 20 Ekim 2019 olarak belirlendi. Lost ve Game of Thrones'tan tanıdığımız Damon Lindelof, The Watchmen'de yapımcılık rolünü üstlenecek. HBO'un söz konusu projeye, ciddi bir yatırım yaptığını da rahatça söyleyebiliriz.

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