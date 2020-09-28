watchOS 7, Apple Watch Series 3 Saatlerini "Bozdu"

watchOS 7, diğer bazı problemlerin yanı sıra Apple Watch Series 3 saatlerinin rastgele bir şekilde yeniden başlatılmasına sebep oluyor.

  • Levent Öztürk
watchOS 7, Apple Watch Series 3 saatlerini "bozdu"

WatchOS 7 bazı alanlarda oldukça iyi bir güncelleme olsa da, Apple Watch Series 3 sahipleri için tam olarak öyle olmadığı söylenebilir. 9to5Mac'in bildirdiği üzere Apple ve MacRumors forumlarındaki Series 3 kullanıcıları, cihazlarına WatchOS7'yi yükledikten sonra gerçekleşen rastgele yeniden başlatmalardan şikayetçi. Günde birden fazla yeniden başlatma olabiliyor ve bunun dışında da sorunlar (bug'lar) bulunuyor.

Diğer şikayetlerin arasında cihazın kilitlenmesi, yüklemeler sırasında yaşanan problemler ve performans düşüklüğü bulunuyor.

Apple henüz bu durum hakkında yorum yapmamış olsa da, watchOS 7.01 sürümü bu sorunları onarmış gibi gözükmüyor. Ayrıca sorunlar, daha yeni modellerde bulunmuyor gibi gözüküyor. Bunların yanı sıra, bu sorunların direkt olarak Apple'dan watchOS 7 yüklü olarak alınan Series 3 saatleri etkileyip etkilemediği de belli değil.

Bu problemlerin gelecek bir güncelleme ile çözüleceği tahmin edilebilse de, halen güncel sayılan bir cihazın sahipleri için bunun iyi bir deneyim olmadığı kesin.

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