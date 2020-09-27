Microsoft'tan, Geleceğin Sabit Diski İçin Şaşırtıcı Fikirler

Microsoft, geleceğin sabit diskleriyle ilgili hayal gibi görünen, ancak gerçeğe dönüşebilecek düşüncelerini ve çalışmalarını paylaştı.

Microsoft'un Sabit Disk Hayali

Microsoft, geliştiricilere odaklı Ignite etkinliğinde "holografik depolamada" hangi aşamada olduğunu anlattı. Veri depolama işini en başından ele alan Microsoft'un araştırma kolu, depolama bileşenlerinin 2,5 inç veya 3,5 inçlik cihazlar olma gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını düşünüyor. "Cetvel SSD" gibi yeni formatlar yenilikçi olsalar da, Microsoft'un hayalleri daha büyük. Araştırmacılar, bulut depolamada en küçük dağıtım biriminin bir depolama kabini olduğunu düşünüyorlar. Bundan dolayı tasarımcılar, yeni donanımlarını bir sunucu kabini ölçeğinde düşünüyorlar.

Microsoft'un bir başka hayalperest projesi olan Project Silica, salt yazılır, çok okunabilir bir arşiv biçimi kullanırken yeni HSD projesi (Hologram Depolama Cihazı), "sıcak veri" olarak tanımlanan veriye daha hızlı erişmeye ve küçük birimler olarak saklamaya dayanıyor.

Microsoft, blog gönderisinde bir örnek olarak kamera sensörlerinin 1MP'den nasıl 100MP'e ulaşıp geçtiğini gösteriyor. Bu gelişmelerin meyvesini yiyecek HSD ile Microsoft, optik donanımı basitleştirmek üzere çözünürlükten faydalanmayı, işin karmaşık kısmını yazılıma taşımayı amaçlıyor.

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