Web Sitelerinin En Azından Yarısının, Google Pek "Takmadığı" Ortaya Çıktı!

Searchmetrics'in yeni bir raporuna göre, Dünya'nın en iyi web sitelerinin çoğu, hem masaüstü hem de mobil platformlarda, Google standartlarına göre belirlenen ideal kullanıcı deneyimini (UX) sağlayamıyor. Firma, Google.com'da en çok görünen 100 web sitesini analiz etti ve Google standartlarına göre %50'sinin iyi bir masaüstü deneyimi, %44'ünün ise iyi bir mobil deneyim sunmadığı ortaya çıktı.
Google'ın karşılaştırma ölçütlerine Core Web Vitals adı veriliyor. Bunlar, Google'ın bu yılın başlarında tanıttığı, diğer web siteleri tarafından sağlanan UX'i izlediği ve SEO üzerinde doğrudan etkisi olan yeni bir ölçüm seti. Google ziyaretçilerine mümkün olan en iyi UX'i sağlamak istediğinden dolayı arama sonuçlarında en iyi UX'e sahip web sitelerini üstte çıkarıyor.
Core Web Vitals, yayıncıları daha iyi bir UX deneyimi sunmaya, aksi taktirde arama motoru sonuç sayfalarında alt sıralara düşmeye razı olmaya yönlendiriyor. Asıl soru, Google'ın en büyük dijital markalara bu nedenle zarar verip veremeyeceği. Yoksa bu değişiklikler yalnızca daha küçük oyuncuları mı etkileyecek?
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