Android Telefonlar İçin Çok Önemli Gelişme: Çin'den ARM Rakibi Geliyor!

2022'de Çin'den, Android cep telefonları için çok büyük bir değişim geliyor olabilir. Son kullanıcılar için pek bir şey değişmeyecek olsa da, ARM hakimiyetindeki telefon pazarında taşlar yerinden oynayabilir.