Android Telefonlar İçin Çok Önemli Gelişme: Çin'den ARM Rakibi Geliyor!

Muhtemelen şimdiye kadar RISC-V mimarisini hiç duymamışsınızdır. Ancak ARM'ye rakip olması planlanan bu teknoloji, batılı teknoloji şirketlerinin CPU'larına ve GPU'larına olan bağımlılığı azaltmak için Çin hükümeti tarafından teşvik edilen heyecan bir donanım geliştirmesi. Dışardan bakıldığında son kullanıcılar herhangi bir şey fark etmiyor, ancak RISC-V teknolojisinin kullanımı ile birlikte küresel akıllı telefon pazarı, özellikle Çinli markaların bu yeni teknolojiye geçişi ile birlikte, 2022'de büyük bir değişim yaşamaya aday.
RISC-V teknolojisinin geliştirilmesinde başı, Çin firması Sipeed çekiyor. Şu anda bu teknolojiyi Alibaba/T-Head, XuanTie C910'da zaten uygulamakta olduklarını açıkladılar. Platform Android 10 ile çalışıyor ancak Android 12 ile de çalışacağı kesin.
RISC-V şu anda Vivante 3D GPU ve 4GB LPDDR4 ile 1,2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci kullanıyor. Bu da muhtemelen pazarın giriş seviyesi segmentini hedefleyeceği anlamına geliyor. Yine de, Sipeed önümüzdeki yıl bir RV64 telefonun geleceğini açıkladı. Bu da rekabet açısından önemli bir gelişme.
Tuxphones, RISC-V telefonların dört çekirdekli A73 işlemcilerden daha güçlü olacağını söylüyor. Bu da onları doğrudan 2020 yılında piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 663 veya 662 işlemcilerle rekabete sokuyor.
Aslında RISC-V'nin bir geçmişi de var. Ainovo adlı bir şirket, Ainol Novo 7 isimli bir RISC-V Android tableti 10 yıl önce piyasaya sürmüştü; o zamanlar ITProPortal'da gözden geçirildi ve prototip umut vericiydi. Android 4.0 Ice Cream Sandwich'i çalıştırıyordu, yalnızca 100 dolara mal olması bekleniyordu ve bir Ingenic Semiconductor JZ4770 tarafından destekleniyordu. Ne yazık ki, ARM dünya hakimiyetine doğru koşarken hiçbir zaman tam olarak kendini gösteremedi. Şimdi ikinci bir şans elde etmeyi umuyor.
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