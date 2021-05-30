Western Digital, 3 Yeni SSD Çözümünü Tanıttı. Artık Oyun Daha Güçlü!

Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) dün gerçekleşen Flash Perspective etkinliğinde, dünya çapındaki oyuncuların bilgisayar ve yeni nesil konsol oyun deneyimlerini iyileştirmek üzere hızlı, yüksek performanslı depolama çözümleri sunan WD_BLACK™ ürün portföyüne eklediği üç yeni SSD'yi tanıttı.
Western Digital'in Flash İş Birimi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rob Soderbery konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "WD_BLACK markamızın oyunculara çok açık ve oldukça net bir sözü var – oyunlarının oynanabilirlik performansını geliştiren hızlı ve güvenilir depolama". Rob Soderbery şöyle devam ediyor: "Duyurduğumuz yeni ürünlerle birlikte WD_BLACK portföyü, ister yeni başlayan ister ileri seviye olsun her oyuncunun, günümüzün en yaratıcı oyunlarının zengin dünyalarını keşfetmesi için çeşitli flash destekli çözümlere sahip."
Etkinlikte konuşmacı olan The Game Ödülleri'nin organizatörü ve sunucusu, oyun sektörünün duayen ismi Geoff Keighley ise şunları söyledi: "Son birkaç yıl içerisinde, sürükleyici oyun dünyasının grafikleri ve inandırıcılığı çok daha güçlü bir konuma ulaştı ve flash teknolojisi oyun deneyimini geliştirmenin kritik bir noktası haline geldi. Oyuncular yalnızca daha fazla depolama alanına ihtiyaç duymuyor; bu zengin oyun dünyalarına anında giriş yapabilmek ve oyunları tasarlandığı şekilde oynadıkları bir oyun deneyimi yaşamak için hıza ihtiyaç duyuyor."
Teknoloji ve eğlencenin kesişme noktasında bulunan WD_BLACK markası, oyunculara özel yenilikçi depolama çözümleri sunuyor. Yeni duyurulan WD_BLACK oyun portföyü ürünleri şunları içeriyor:
WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD – WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD, PCIe Gen4 teknolojisi4 ve daha fazla oyun sığabilecek şekilde depolama alanı ile oyun tutkunlarının, PC veya dizüstü bilgisayar üzerinden yaşadıkları oyun deneyimlerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Bu DRAM'sız dahili depolama çözümü, 3.600MB / sn'ye5 varan okuma hızları sunmak için PCIe Gen4 teknolojisini (önceki sürüm olan PCIe Gen3 ile de uyumludur) kullanıyor. Önceki modele6 göre %30'a kadar daha az güç tüketimi ile dizüstü bilgisayar oyuncuları, şarj etme süreçleri arasında daha uzun oyun süreleri elde edebiliyor. Dahili WD_BLACK Kontrol Paneli, streaming sırasında bile oyun modunda en yüksek performansı optimize ederken sürücünün çalışma performansını da takip ediyor.
- Fiyat / Kullanılabilirlik: WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD, ABD'de 54.99 USD'den (MSRP USD) başlayan fiyatlarla 250GB, 500GB ve 1TB kapasitelerinde7 mevcut. Şu anda Western Digital Store'dan ön sipariş verilebilir ve 2021 yazında seçili Western Digital perakende mağazaları, e-satıcılar, bayiler ve sistem entegratörlerinde satışa sunulacaktır.
WD_BLACK D30 Game Drive SSD – Oyun yükleme sürelerini en aza indirmek ve oyuna hızlı bir şekilde girmek isteyen konsol oyuncuları için bu şık ve yüksek performanslı kompakt SSD, 900 MB / sn'ye5 varan okuma hızlarıyla birlikte geliyor. Oyuncular böylece, 2 TB'e varan kapasitelerle 50 oyuna8 kadar genişletilmiş depolama alanıyla birlikte oyun oynamak için daha fazla, silmek için ise daha az zaman harcıyor. Yeni nesil konsolları mükemmel şekilde tamamlamak için tasarlanan sürücü, sistemin yanına yerleştirilmek üzere çıkarılabilir bir standa da sahip.
- Fiyat / Kullanılabilirlik: WD_BLACK D30 Game Drive SSD, ABD'de 89.99 USD'den (MSRP USD) başlayan fiyatlarla 500GB, 1TB ve 2TB kapasitelerinde7 mevcut. Seçili Western Digital perakende mağazalarından, e-satıcılardan, bayilerden, sistem entegratörlerinden ve Western Digital Store'dan satın alınabilir.
WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox – Xbox konsollarındaki oyun deneyimini tamamlamak için tasarlanan WD_BLACK D30 Game Drive SSD'nin resmi lisanslı bu sürümü, artırılmış hız ve Xbox'tan ilham alınan kompakt tasarımıyla yüksek bir kapasite sunuyor. Oyuncular sürücülerini bağlayabilir ve hızlıca oyun kitaplıklarını oluşturmaya veya konsollarında yeni oyunlar için yer açmaya başlarken, aynı zamanda eski Xbox One favorilerini doğrudan sürücüden2 oynayabilir. WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox satın alan oyuncular ayrıca konsollarda ve PC'de 100'den fazla oyuna erişim imkanının yanı sıra çok oyunculu3 çevrim içi konsol da sunan 1 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olacak.
Fiyat/ Kullanılabilirlik: The WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox, ABD'de 99.99 USD'den (MSRP USD) başlayan fiyatlarla 500GB, 1TB ve 2TB kapasitelerinde7 mevcut. Şu an Western Digital Store üzerinden ön sipariş verilebilir ve seçili Western Digital perakende mağazalarından, e-satıcılardan, bayilerden, sistem entegratörlerinden 2021 yılının Haziran ayında satın alınabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın