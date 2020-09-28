Western Digital, Yeni WD Purple Disklerini Tanıttı

Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC), müşterilerin çeşitli akıllı video iş yükleri için çözümler tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanıyarak, DVR'lar, NVR'lar ve analiz cihazları için endüstrinin en yüksek kapasiteli 18TB'lık* gözetim HDD'si ve yapay zeka özellikli kameralar için 1TB'lık* WD Purple SC QD101 microSD™ kartını da içeren genişletilmiş WD Purple™ depolama çözümleri ailesini duyurdu. Akıllı video uygulamaları için çıtayı belirleyen tüm WD Purple sürücüleri, çerçeve kaybını ve pikselleşmeyi azaltmaya, genel video oynatmayı iyileştirmeye ve endüstri derin öğrenme ve analitik kullanımını genişletirken 24x7 iş yükleri için – içeri almaktan yedekleme ve uzun süreli depolamaya kadar - akan medyayı (streaming) iyileştirmeye yardımcı olmak amacıyla optimize edilmiştir.
Ticari binalardan belediyelere kadar kurumlar, çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için daha güvenli ve daha iyi bir deneyim oluşturmaya yardımcı olan otomasyon ve daha iyi verimlilik sağlamak için yapay zeka ve derin öğrenmenin kullanımını hızlandırıyorlar. IoT ve uç ekosistemler tarafından üretilen verilere aç olan derin öğrenme algoritmaları, daha iyi doğruluk açısından daha yüksek bir çözünürlük talep ederek, kameralarda ve NVR'larda depolama kapasitesi ihtiyacını artırıyorlar. Omdia, Temmuz 2020 tarihli Video Gözetim ve Analitik Zekâsı Servisi adlı son raporunda, derin öğrenme algoritmalarıyla etkinleştirilen kameraların piyasaya sürülen miktarının beş yılda (2019-2024) yıllık olarak yüzde 67 oranında artmaya devam edeceğini ve derin öğrenme analitiği özellikli NVR'ların yüzde 37 oranında büyüyeceğini söylüyor. Bu arada piyasaya sürülen video analiz cihazlarının da yüzde 43 artması bekleniyor. Ayrıca, Kuzey Amerika güvenlik sistemi entegrasyon şirketleri üzerine 2020'de Western Digital tarafından yaptırılan bir araştırma, bunların yüzde 76'sının, video analizi ve yapay zekanın giderek artan bir rol oynadığını gördüklerini ortaya koyuyor.
Donanımın Ötesi
Western Digital'ın HDD firmware optimizasyonları ve WD Purple sürücüleri için veri yönetimi yetenekleri, yapay zeka destekli akıllı video çözümlerinde cihazların yönetilmesinin yanı sıra sistem yeteneklerinin iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynuyor. Kombinasyon, performansı, güvenilirliği, dayanıklılığı ve genel olarak daha iyi operasyonel verimliliği ve müşteriler için toplam sahip olma maliyetini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Western Digital'ın WD Purple HDD'ler için AllFrame™ teknolojisi, veri kaybını önlemeye ve sürekli akış yönetimine ayak uydurmaya yardımcı olmak için kapsamlı önbelleğe alma ve akış yönetimi teknikleri sağlıyor. Western Digital'ın HDD'leri için yazılım tabanlı bir çözüm olan Western Digital Device Analytics™, kullanıcılara izleme ve sürücü analizi sağlayarak, bir sürücüdeki sorunlu koşulları tespit etmelerine olanak tanıyor ve bir sorun oluşmadan, iyileştirmeye yönelik talimatlar sağlıyor.
WD Purple 18TB HDD
Gözetim sürücüleri kapasitesi açısından sektör lideri olan yeni WD Purple 18TB HDD, hem gerçek zamanlı hem de analiz sonrası uygulamaları sunabilen GPU özellikli cihazların yanı sıra NVR'lar ve video analiz cihazları için tasarlanmıştır. Önceki nesilden yüzde 28 daha fazla kapasite sunan yeni 18TB'lık sürücü, daha etkili bir yapay zekayı desteklemek için videoları, referans resimleri ve uçtski metadata'yı depolamak için yeterli boş alana sahiptir. 8TB'tan 18TB'a kadar olan WD Purple sürücüler, 64 adede kadar yüksek tanımlı kamera ile kayıt yapılmasına izin veren AllFrame AI teknolojisinin yanı sıra derin öğrenme analizi için ek 32 akış kanalına da sahiptir.
WD Purple SC QD101 1TB microSD Kart
Bu WD Purple 1TB microSD kart, yapay zeka özellikli kameralar, gözetim kameraları ve uç cihazlar için birincil veya yedek veri depolamasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Western Digital'ın gelişmiş 96 katmanlı 3D NAND teknolojisine dayanıyorlar ve 500 P/E döngüsüne kadar çok yüksek dayanıklılığın bir kombinasyonunu sunuyorlar. 1TB, 512GB, 256GB, 128GB, 64GB ve 32GB kapasitelerde* geliyorlar. Sağlam ve dayanıklı WD Purple microSD kartlar, hava şartlarına, neme dayanıklıdır ve -25° ile 85° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir. Uyumlu kameralardaki kart sağlığı monitörü, kurulum yapanlara ve entegratörlere kalan dayanıklılığı ölçme ve gerekirse karta önceden servis sunma olanağı sağlıyor.
Ürünün Mevcudiyeti
WD Purple 18TB HDD, Ekim 2020'de, WD Purple SC QD101 1TB microSD kart ise Kasım 2020'de satışa hazır olacaklar.
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