Windows 10'a Sadece İhtiyaç Duymayacak, Aynı Zamanda Seveceksiniz

Microsoft'un Windows 10 için belirlediği yeni amaç, işletim sistemini "tüketicilerin aktif olarak seveceği bir ürün" haline getirmek. Firmanın "Aktif olarak sevmek" ile neyi kastettiğini bilmesek de, görünüşe bakılırsa işletim sistemi kullanıcılardan böyle bir sevgiyi görmüyor. Microsoft Ignite etkinliğinde konuşan Panos Panay, süslü bir dille Windows 10'un geleceği hakkında şunları söyledi:
"Gelecekte Windows'u nasıl yeniden canlandıracağız? Pekala, ben Windows'u ihtiyacı olduğu için kullanan insanları, onu seven ve isteyen kullanıcılar haline getirmek istiyorum."
"(Windows 10) Özellikle şu an, gün boyunca kullanılıyor. İnsanların istediği ve cazibesine kapıldığı bir şey olması gerekiyor."
"İşte bunun üzerinde çalışıyoruz - şimdiye kadar hiç bu kadar Windows'a yatırım yapmamıştık."
Son zamanlarda güncelleme sorunlarıyla sıkça karşımıza çıkan Windows 10 için Microsoft'un yatırım yaptığını duymak güzel. Panay'ın bahsettiği değişikliklerin karşımıza hangi yenilikler olarak çıkacağını zaman gösterecek.
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