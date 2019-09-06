Western Digital'in 20TB'lık Diski Geliyor

Western Digital'in 20TB'lık dev sabit diski, piyasaya sürüldüğünde dünyanın en büyüğü olacak gibi görünüyor. Üstelik çok da bekletmeyecek!

Western Digital'in 20TB'lık Diski Geliyor

Western Digital, 20TB sınırına ulaşacak olan ilk sabit disk üreticisi olacak gibi görünüyor. 20TB kapasiteli Ultrastar DC HD650'nin bu sene piyasaya sürülmesi bekleniyor.

HD650, Western Digital'in alt şirketi HGST'nin neredeyse dört sene önce satışa sunduğu ilk 10TB'lık sürücü gibi helyum gazından faydalanıyor. Bunun yanında "host-managed SMR" teknolojisi de 20TB'a ulaşmaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte sabit disk, sistem yazılımında değişikliklere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle geleneksel sabit disklerin yerine kullanılabilecek bir alternatif değil.

Sabit disk hakkında bilinen kısıtlı bilgiler arasında cihazın 9 diskten oluştuğu ve en az 256MB ön bellek ile geleceği bulunuyor. Western Digital, sabit diskin fiyatıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

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