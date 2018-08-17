what3words, Adresleri Tarihe Karıştırabilir

Yeni bir haritalandırma tekniği, navigasyon sistemlerinin karşısındaki büyük bir zorluğu ortadan kaldırmayı hedefliyor!

what3words, Adresleri Tarihe Karıştıracak!

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