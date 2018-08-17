what3words, Adresleri Tarihe Karıştırabilir
Yeni bir haritalandırma tekniği, navigasyon sistemlerinin karşısındaki büyük bir zorluğu ortadan kaldırmayı hedefliyor!
Bugün Google Haritalar, sizi her yere götürebilir, Google Haritalar'a alterneatif olarak, Bing Haritalar, Yandex Harita, Apple'ın Haritalar servisi gibi birçok alternatif de sizi istediğiniz adrese götürmek için yeterli kapasiteye sahip. Bu noktada neden başka bir haritalandırma servisinin halihazırda doygun ve oturmuş olan harita servisi piyasasına girmek istediğini merak ediyor olabilirsiniz. Ancak what3words'ün hedefi biraz değişik. Yeni servis, haritalandırmanın temeli olan adresleri aradan çıkarmak istiyor.
what3words'ün farkı, diğer harita yazılımlarının aksini sizi uzun cadde mahalle isimlerinden, bazne telaffuz etmekte dahi zorlandığınız adreslerden kurtarmak istemesi. Servis, Dünya yüzeyini 3x3 metrelik karelere bölerek işlem yapıyor. Örnek olarak, Beyaz Saray'ın tam ortası kicks.mirror,tops adındaki bir kareye denk gelmiş. Bu şekilde Dünya yüzeyinde 3x3 metre ölçülerinde 57 trilyon kare tanımlandığını düşünürsek, her üç kelimelik özgün bir kombinasyona tek bir kare düşebiliyor.
Bunun gerçek hayattaki faydaları ise oldukça fazla. Üç kelime ile Dünya üzerinde bir yeri üç metreye varan hassasiyette tanımlayabiliyorsunuz. Uzun adresler yerine her yer üç kelimede tanımlanabiliyor. Modern otomobillerde ses tanımlama sistemleri yaygınlaşıyor ve üç kelime ile verdiğiniz hassas adresler hem navigasyon sistemlerinin üzerinden büyük kelime yığınlarını kaldırıyor, hem de adres girmenin tüm zorluklarından kurtulmuş oluyorsunuz. Ve son olarak, kartvizitinizde veya davetlerinizde adres kısmı çok büyük bir yer kaplamıyor bile! Servisin tanıtım filmini buradan izleyebilirsiniz.
Servisi Android üzerinden indirmek için bu linki, iOS cihazınıza yüklemek için ise bu linki kullanabilirsiniz.
Tabii ki bu, Google Haritalar'dan (veya tercihiniz olan harita servisinden) derhal kurtulmanız gerektiği anlamına gelmiyor. what3words, Google Haritalar altyapısını kullanıyor. Platforma göre, Mercedes-Benz 2018'de çıkan araçlarına bu teknolojiyi entegre ederek üç kelimelik adres kullanımı seçeneğini araç sahiplerine sunmayı planlıyor. Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç da Google Haritalar altyapısını kullanan bu harita servisini adres karmaşasını azaltmak için kullanmaya başlayanlar arasında. Bu da gösteriyor ki, Google Haritalar'ın yenilikleri hakkında öğrendiklerinizi yakın bir zamanda unutmamanız gerekecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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