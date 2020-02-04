WhatsApp, Artık Milyonlarca Cihazda Çalışmıyor

WhatsApp'ın eski işletim sistemlerine verdiği destek sonlandı, milyonlarca cihaz bir bakıma WhatsApp'sız kaldı. İşte o cihazlar...

WhatsApp, Artık Milyonlarca Cihazda Çalışmıyor

WhatsApp'ın eski işletim sistemi sürümlerine verdiği desteğin sonlanması, popüler mesajlaşma uygulamasının milyonlarca telefonda artık çalışmaması anlamına geliyor.

Facebook'un mesajlaşma platformu WhatsApp, artık Android 2.3.7'den eski ve iOS 8'den önceki sürümlerde çalışmıyor. Eski işletim sistemleri artık güvenlik güncellemelerini almadığından WhatsApp, en son işletim sistemlerine sahip cihazları kullanmanızı tavsiye ediyor.

Firmaya göre Android 2.3.7 Gingerbread'in kullanım oranı, tüm Android'li cihazlar arasında yalnızca yüzde 0,3. Yaklaşık 10 sene önce çıkan bu sürümü kullananların büyük çoğunluğu, Asya ve Afrika'da yaşıyor. 2,5 milyar aktif Android'li cihaz olduğunu düşündüğümüzde WhatsApp'tan yoksun kalan Android'li cihaz sayısı, 7 milyondan fazla cihaza denk geliyor. Tabi ki herkes ve her Android'li cihaz WhatsApp kullanmadığından, gerçekte bu sayı çok daha az olacaktır.

WhatsApp, Aralık 2019'da Windows tabanlı telefonlara verdiği desteği de durdurmuştu. WhatsApp'ın desteği sonlandığında Microsoft, bu platformları desteklemeyi çoktan bırakmıştı.

Bu eski cihazlardan birini kullanıyorsanız ve WhatsApp'ı kullanmanız gerekiyorsa, cihazınızın işletim sistemini güncellemenin zamanı gelmiş olabilir. Güncelleme mümkün değilse, yeni bir cihaz almanız gerekebilir

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