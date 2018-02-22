WhatsApp Beta, Grup Açıklamalarını Deniyor!

WhatsApp, gruplara katılırken grup hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayacak bir işlevi beta sürümünde denemeye başladı!

  • Zeynel A. Öztürk
WhatsApp Beta, Grup Açıklamalarını Deniyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

PERFORMANS CANAVARI TELEFONLAR!

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
uTorrent Açıkları Kullanıcıları Tehlikeye Atıyor
Araştırmacılardan Yapay Zeka İçin Dikkat Uyarısı
Sony Xperia XZ2'den Yeni Bilgiler Sızdı!
Microsoft, Teknoloji Zirvesi'nde Geleceği Parlattı
WhatsApp Beta, Grup Açıklamalarını Deniyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir