WhatsApp Dedikodusu Hayalet Şehre Dönüştürdü
Bir WhatsApp dedikodusu yüzünden beş kişinin linç edildiği Hindistan'daki bir köy, yaşananların ardından bir hayalet şehre döndü!
WhatsApp gibi sosyal platformlarda yayılan yanlış haberler, ciddi sonuçların yolunu açabiliyor. Hindistan'da yanlış haberler yüzünden beş adamın linç edilmesinin ardından BuzzFeed News'tan olaylarla ilgili bazı detaylar geldi.
WhatsApp'ta çocuk kaçırdığı iddia edilen beş kişi, Hindistan'ın Dhule şehrinde iddiaya göre linç edilmişti. BuzzFeed'e şu an duruşmayı bekleyen şüpheliler, öldürdükleri adamların çocuk kaçırdığını WhatsApp'da gördükleri çocuk kaçırma uyarısı üzerine düşündüler. BuzzFeed'e göre çetelerin WhatsApp'ta provokasyon amaçlı yaydığı yanlış bilgi nedeniyle en az 16 kişi linç edildi. WhatsApp ve ana firması Facebook, bunun üzerine platformdaki sahte haber ve yanlış bilgilerle ilgili bazı adımlar attı.
Beş adamın öldürüldüğü köyü ziyaret eden Buzfeed, köyün linçten sonra hayalet kasabasına döndüğünü, yüzlerce insanın polislerden korup köyü terk ettiğini söyledi. 59 yaşındaki çiftçi Daulat Tungya Babul, "bu köy, olanlardan sonra kendini toplayabilecek mi bilmiyorum," diyor.
Linç olaylarının üzerine WhatsApp, iletilen mesajların üzerine "iletildi" etiketi eklemeye başladı ve sahte haberlere karşı halkı bilgilendirmek için Hindistan gazetelerinde tam boy ilanlar yayınladı. Bununla birlikte iddialara göre Hindistan hükümeti, WhatsApp'tan mesajların kaynağını bulmayı sağlayacak araçlar sunmasını da istedi. WhatsApp yetkilisi Carl Woog, BuzzNews'a yaptığı açıklamada "izlenebilirlik" işlevi eklenmesinin uçtan uca şifrelemeye zarar vereceğini ve ciddi bir kötüye kullanım riski doğuracağını söyledi.
WhatsApp CEO'su Chris Daniels, Hindistan medyası ve milletvekillerinden gelen baskı üzerine Ağustos'ta Hindistan'da politikacılarla buluştu ancak linç olaylarının olduğu Rainpada'ya gitmedi. BuzzFeed'e göre WhatsApp yöneticilerinin hiçbiri, köyü ziyaret etmedi.
Zeynel A. Öztürk
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