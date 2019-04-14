WhatsApp, Facebook, Instagram Çöktü

Yaklaşık 2 saat boyunca yaşanan bir sorun, Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın dünya genelinde çökmesine yol açtı.

WhatsApp, Facebook, Instagram çöktü

Bugün saat 14.00 civarında başlayan belirsiz bir sorun nedeniyle, Facebook'a ve sahibi olduğu WhatsApp ile Instagram'a, iki saat boyunca erişim sağlanamadı. Şu an için, sorun giderilmiş gibi görünüyor. Sorunun sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşandığı rapor ediliyor.

Yaşanan sorunun ne olduğu henüz bilinmiyor. Ancak benzer bir durum geçtiğimiz haftalarda da yaşanmış ve her üç hizmete de, uzunca bir süre erişim sağlanamamıştı.

Bilindiği gibi Facebook, aynı zamanda WhatsApp ve Instagram'ın da sahibi. Bu yüzden aynı anda her üçüne birden erişim sağlanamaması çok da şaşırtıcı değil.

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Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

kimbilir yine neyin peşindeler 3 bir arada olması abd ordunusun bir isteği gibi geliyor bana.

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