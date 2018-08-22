WhatsApp, Google Drive'a Nasıl Yedeklenir?

Google Drive, WhatsApp mesajlarını artık kotadan saymıyor; peki ama Google Drive'a nasıl yedekleyeceksiniz?

WhatsApp, Google Drive'a Nasıl Yedeklenir?

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