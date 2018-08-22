WhatsApp, Google Drive'a Nasıl Yedeklenir?
Google Drive, WhatsApp mesajlarını artık kotadan saymıyor; peki ama Google Drive'a nasıl yedekleyeceksiniz?
Google ve WhatsApp geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiş ve yedeklerin Google hesabınızda yer kaplamaması için yeni bir uygulama başlatmışlardı. Bu gelişme, WhatsApp kullanıcıları için şu anlama geliyor: Artık yedekleriniz için Google Drive'da depolamak için yeterince nedeniniz var.
WhatsApp sohbetlerini Google Drive gibi bir bulut hizmetinde yedeklemek, telefonunuzun bozulması veya WhatsApp'ı yedeklemeyi unutup cihazı sıfırlamanız gibi durumlarda çok işe yarayabilir. Bu işlevin sadece Android'de çalıştığını belirtelim. iOS kullanıcılarının yedekleri iCloud'da saklaması gerekiyor.
1. WhatsApp'ı açın ve sağ üstteki menü simgesine dokunun.
2. Ayarlar > Sohbetler yolunu takip edin ve Sohbetleri yedekle'ye dokunun.
3. Sonraki sayfada yedek bilgilerini göreceksiniz. Burada WhatsApp mesajlarının hangi sıklıkta ve hangi Google hesabına seçebilirsiniz.
Hepsi bu kadar. Artık WhatsApp mesajlarınız, belirlediğiniz sıklıkta Google Drive'ınıza yedeklenecek. Yeni bir telefona geçtiğinizde veya WhatsApp'ı baştan yüklediğinizde, bu yedekleri kullanmak isteyip istemediğiniz sorulacak.
Zeynel A. Öztürk
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