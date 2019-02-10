WhatsApp, Her Ay "Temizlik" Yapıyor
WhatsApp'ın sahte haberleri durdurma çabası dahilinde sadece tek bir ayda sildiği hesap sayısı, eminiz sizi de şaşırtacak!
- Levent Öztürk
WhatsApp, sahte haber problemini çözmek için pek çok farklı yöntem deniyor. Bu çabaların içerisinde araştırma ödenekleri, iletilen mesajlarda etiketler ve benzeri farklı çözümler bulunsa da firma, göreceli olarak eski bir sistemi de kullanmaya devam ediyor: Hesapları silmek. Mesajlaşma hizmetinin yaptığı açıklamaya göre ayda iki milyon hesap siliniyor.
Matt Jones'un The Guardian'a söylediğine göre sahte haber yaymaya çalışan hesaplerın %95'i, WhatsApp'ın bir "anormal" aktivite bulmasının ardından siliniyor. Bu anormal davranışların arasında bir "yazıyor" diyaloğu olmadan anında mesajlar göndermek ve kayıt olmanın hemen ardından çok fazla sayıda mesaj göndermek gibi işlemler yer alıyor. Firmadan Carl Woog'un eklediği üzere "otomatikleşmiş veya toplu" davranışlarda bulunan hesaplar da engellenebiliyor.
Bunun yeterli olup olmadığı ise tamamen farklı bir soru. Nisan ayında Hindistan'ın seçimleri yaklaşıyor ve politik kampanyaların, mesajlarını aktarmak için iletim sınırlarının ve diğer engellerin çevresinden dolaşmaya çalıştıkları bilinen bir durum. Sahte bir söylentiyi yaymak için sadece birkaç hesap yeterli olabilir ve WhatsApp'ın bunları zamanında yakalayacağının bir garantisi bulunmuyor.
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