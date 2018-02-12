WhatsApp, Hindistan'da Ödeme İşlevini Deniyor!
WhatsApp, ödeme işlevini Hindistan'da daha çok kişinin telefonunda denemeye başladı!
WhatsApp, kişiden kişiye para gönderme işlevini Hindistan'da test etmeye başladı. Android ve iOS'ta test edilen işleve mobil uygulamanın 2.18.41 sürümünde ulaşılabiliyor.
Ödemeler, Hindistan'ın Ulusal Ödemeler Kurumu tarafından geliştirilen Unified Payments Interface'i (UPI) temel alıyor, dolayısıyla sadece Hindistan için sunuluyor gibi görünüyor. WhatsApp, UPI tabanlı kişiden kişiye ödemeleri Ağustos'tan bu yana deniyordu, ancak bu defasında işlev çok daha geniş bir kitleye açılmış durumda.
Arkadaşınıza para gönderme seçeneği, sohbet arayüzünde "Ekler" sekmesinin altında bulunuyor. İşlevi ilk kez kullandığınızda karşınıza genel kullanım şartları geliyor. Bunları bir kereye mahsus olmak üzere kabul ettikten sonra diğer WhatsApp kullanıcılarına para gönderebiliyorsunuz. Bununla birlikte WhatsApp'ın kararlı sürümünde bu işlev bulunmadığı için kararlı sürümü kullananlara aktarım yapamıyorsunuz. Android ve iOS arasında para göndermenin ise mümkün olduğu söyleniyor. Tüm para transferleri, UPI hesabını açarken seçtiğiniz PIN kodunu girmenizi gerektiriyor. UPI hesabını açmak için UPI'nin web sitesini veya mobil uygulamasını kullanmanız gerekiyor.
Hindistan, WhatsApp'ın en çok kullanıldığı ülkelerden biri olduğundan ödeme işlevinin burada test edilmesi gayet doğal. İşlevin Hindistan dışına çıkıp çıkmayacağı, şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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