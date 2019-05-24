WhatsApp İçin Tarih Belli Oldu!
Yaşadığı sorunlara rağmen muazzam gücünü koruyan Facebook'un WhatsApp için düşündüğü bu yenilik, muhtemelen pek hoşunuza gitmeyecek!
Facebook, kontrolündeki WhatsApp'a reklamların 2020'de geleceğini doğruladı. Reklamlar, hoşunuza gitmeyecek olsa da "Durum" (veya "Status") bölümünde görünecekler.
Facebook'un Hollanda'da düzenlediği yıllık Facebook Pazarlama Zirvesi'nde bir katılımcı tarafından ekrandaki slaytlardan çekilen fotoğraflar, işlevin nasıl olacağını gözler önüne serdi. Daha sonra Matt Navarra tarafından tekrar paylaşılan reklamların bir örneğini, aşağıdaki tweet'te görebilirsiniz.
Coming Soon to @WhatsApp...
- WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020
- WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options
- WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog
h/t + ?? @Olivier_Ptv— Matt Navarra (@MattNavarra) May 21, 2019
at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP
Instagram'ın "Hikaye" işlevinde olduğu gibi WhatsApp "Durumları" da tam ekran olarak görüntüleniyor. Verilen bilgiye göre reklamı yapılan ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgi almak için reklamı yukarıya sürükleyebiliyorsunuz.
WhatsApp kullanıcılarının reklamlara nasıl bir karşılık vereceğini tahmin etmek zor. WhatsApp bu reklamlara veri toplamaya başlarsa, durumun hoş karşılanmayacağından şüphe yok. Dahası reklamlı bir mesajlaşma yazılımına rakip olarak "reklamsız" sloganıyla ortaya çıkacak uygulamalar olabilir.
WhatsApp'taki bir açığın uzaktan zararlı yüklemeye izin verdiği henüz ortaya çıkmıştı. Genellikle kişisel olarak gösterilen reklamların uygulamaya girmesiyle Facebook'un gizlilik ve güvenlik konusundaki kötü imajının WhatsApp'ı sarmaya başlaması, popüler uygulama için iyi olmayabilir.
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