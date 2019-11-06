WhatsApp, İki Farklı Koyu Mod Teması Sunabilir

WhatsApp'a bir koyu mod işlevinin geleceği biliniyor, ancak en son beta sürümündeki yeni bir ipucu, iki koyu mod işlevinin birden geleceğini söylüyor.
Facebook, Twitter ve Instagram gibi dünyanın en popüler uygulamalarının birçoğu, artık koyu mod sunuyorlar. Beyaz ve gri arayüzde kalmakta şimdiye kadar kararlı davranan WhatsApp'ın iOS'taki beta sürümü, WABetaInfo'ya göre iki farklı koyu temayla ilgili kanıtlar içeriyor. Bu koyu temalardan biri siyah arka planı ve çok koyu renkleri kullanıyor. Bu tasarımın siyah pikselleri kapatan AMOLED ekranlar için tasarlanmış olması muhtemel.
İkinci koyu mod ise daha açık gri tonlarını kullanıyor. Renkler dışında iki koyu mod, birbirine çok benzer bir görünüm sunuyor. İkisi de daha önceki beta sürümlerinde görünen koyu mavi / yeşil ve gri metin baloncuklarına yer veriyor.
Yeni WhatsApp beta sürümünü yükleseniz bile yeni seçeneklere ulaşmanız mümkün değil çünkü bu seçenekler, uygulamanın derinlerinde keşfedilmiş bulunuyor. Bundan dolayı yeni işlevin tamamlanmasına daha birkaç ay olabilir.
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