WhatsApp, Instagram ve Messenger "Birleşiyor."
WhatsApp, Instagram ve Messenger, gelen haberler doğruysa yakın bir zamanda "birleşebilir."
New York Times'ta yayınlanan bir habere göre Facebook, üç büyük mesajlaşma platformunu bir araya getirmeyi planlıyor. Eğer iddia doğruysa WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram üzerinden mesajlaşan kullanıcılar, mesajları bu üç platform arasında gönderip alabilecek.
Mark Zuckerberg'in isteği olduğu söylenen bu plana göre, artık bu üç mesajlaşma platformu bir arada çalışabilecek. Herkesin aklına gelen ilk fikir, uygulamaların tek bir ortak uygulamada birleşeceği olsa da, plan böyle değil. Örneğin WhatsApp üzerinden yollanan bir mesaj, karşı tarafta hangi uygulamalar yüklüyse o uygulamalara da ulaşacak. Böylece, Facebook üyesi olmasanız bile, Messenger üzerinden gönderilen bir mesajı Instagram veya WhatsApp üzerinden alıp yanıtlayabileceksiniz.
Tabii ki tüm bunlar henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ama ismi açıklanmayan bir Facebook yetkilisi, BBC'ye resmi olmayan bir doğrulama göndermiş durumda. Yetkilinin açıklamaları bunun "uzun bir süreç" olacağı ve en erken 2020 yılının sonunda hayata geçebileceği yönünde.
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