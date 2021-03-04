WhatsApp, "Kendini İmha Etme" İşin Sevdi: Şimdi de "Kaybolan Resimler"

WhatsApp, veri paylaşımı konusunda pek çok tartışmanın ortasında yer alıyor. Facebook'un yönettiği mesajlaşma platformunun yeni gizlilik poliçeleri hakkında sonsuz gibi görünen bir tartışma sürüyor. Kullanıcılar WhatsApp'a alternatif bir platforma geçmeyi veya birden fazla mesajlaşma uygulaması kullanmayı düşünürlerken, WhatsApp da yenilikler yapmayı sürdürüyor. Şimdi de uygulama, kendini yok eden görselleri platforma getirmeye hazırlanıyor.
WhatsApp bu özellik üzerinde uzun bir zamandır çalışıyordu ve daha önce de geleceği söylenmişti. Ancak artık kendini yok eden mesaj özelliğinin sunulması ile beraber WhatsApp'ın, belirli fotoğrafların belirlenen bir zamanda her iki taraftan silindiği bu özelliği de sunması bekleniyor.
WhatsApp'a yakında gelecek özellikler konusunda daha önce de verdiği doğru bilgilerle bilinen WABetainfo tarafından paylaşılan görsellere göre görsel ön-izleme penceresinde metin kutusunun yanında yeni bir anahtarın bulunması bekleniyor. Bu anahtar açık olarak ayarlandığında "Bu medya, bu sohbetten ayrıldığında kaybolacak" yazan bir uyarı kutusu bulunuyor. Paylaşılan görsel, kullanıcının görüşmeden ayrılması ile beraber ortadan kaybolacak. Görselin alıcısı da kaybolan görseller hakkında aynı uyarıyı alacak. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine bakılırsa bu özellik Instagram Direct'te var olana oldukça benzer olacak.
Anlaşıldığı kadarıyla bu özellik hem özel hem de grup sohbetlerinde mevcut olacak. Ancak görünene göre WhatsApp, gönderilen görselin ekran görüntüsü alındığında kullanıcıları uyaracak bir özellik uygulamış değil. Bu otomatik olarak silinen görüntülerin gizliliğini sağlamak için WhatsApp'ın dışına taşınamıyor olmaları gerekiyor.
Birinin ekran görüntüsü almasını engelleyecek bir yöntem veya bir uyarı, bu özelliği daha kullanışlı yapacaktır. Tabii ki bu özellik sunulana kadar WhatsApp'ın özelliği daha fazla geliştireceği tahmin edilebilir.
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