WhatsApp, Kullanıcıları Kendine İnandırmak İçin Her Yolu Deniyor

WhatsApp tartışmalı yeni gizlilik politikası nedeniyle kullanıcılarını rakip bir sohbet hizmetlerine kaçırmamak için yerleşik özelliklerinden bazılarını kullanıyor.

WhatsApp hikayeleri ikna ediyor

The Verge'ün haberine göre WhatsApp, ABD ve İngiltere'de "gizliliğinize olan bağlılığını" vurgulamak için Durum mesajlarını (diğer adıyla Hikayeler) kullanmaya başladı. Benzer bir kampanya bir süredir Hindistan'da da yürütülüyor, ancak artık daha küresel bir kitleye erişim planlanıyor gibi gözüküyor.

Bir sözcü, şirketin güncellemeleri doğrudan iletmek için Durumlar özelliğini kullanmaya devam edeceğini söyledi. Şirketin amacı, sözcünün açıklamasına göre gizlilik politikası değişikliğini çevreleyen "yanlış bilgi ve kafa karışıklığı" sisini dağıtmak.

WhatsApp ve diğerleri...

Bilindiği gibi, birçok kullanıcı WhatsApp'ın mesajları ve diğer içerikleri Facebook ile paylaşacağından korkuyor. WhatsApp her ne kadar mesajların şifrelendiğini ve okunmadığını söylese de milyonlarca kullanıcı rahatsız olmuş durumda ve Signal ve Telegram gibi sohbet uygulamalarına akın ediyor.

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