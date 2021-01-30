WhatsApp'tan Telegram'a Taşınmak, Artık Çok Daha Kolay

Son zamanlarda yüksek sayıda kullanıcının WhatsApp'ı terk edip geçiş yaptığı Telegram, yeni özelliği sayesinde kullanıcıların WhatsApp sohbet geçmişlerini aktarmalarına da izin veriyor.

WhatsApp'tan Telegram'a Taşınmak Kolaylaştı

Her ay milyonlarca kullanıcının katıldığı Telegram, 7.4 güncellemesini aldıktan sonra bu ilgiyi uygulamaya yeni bir özellik ekleyerek kutlamaya karar verdi. Uygulama yeni başlayanlar için faydalı bir yeni özellik sunuyor: Diğer uygulamalardan sohbet geçmişini içe aktarma yeteneği.

Kullanıcıların sohbetlerini dışa aktarmalarına olanak tanıyan WhatsApp, Line ve KakaoTalk gibi hizmetler, artık sohbet geçmişini aktarma hedefleri arasında Telegram'ı da görebilecekler. Başka uygulamaların da zamanla bu kervana katılması bekleniyor.

WhatsApp sohbetlerinizi iOS'ta dışa aktarmak için, dışa aktarmak istediğiniz sohbete ilişkin kişi veya grup bilgileri sayfasını açmanız, ardından Sohbeti Dışa Aktar'a gitmeniz, ardından Paylaş menüsünden Telegram'ı seçmeniz gerekiyor. Android'de, sohbeti aktarmak için ise üç nokta simgesine dokunun, ardından Diğer'i seçin ve son olarak Sohbeti dışa aktar'ı seçin. Bir sohbeti içe aktardıktan sonra, sohbetler bulutta yedeklendiği için depolama alanınızı temizleyerek de telefonunuzda yer kazanabilirsiniz.

Telegram ayrıca uygulamaya ek gizlilik kontrolleri de getiriyor. Yaklaşık iki yıl önce, bir görüşmenin tüm üyeleri için mesajları iz bırakmadan silme özelliğini eklenmişti, şimdi ise gizli sohbetleri, tüm grupları ve arama günlüklerini silmek de mümkün. Yakın zamanda eklenen sesli sohbetler de, arama geçmişi sayfasından aktif sesli sohbetleri görme yeteneğinden başlayarak iyileştirmeler alıyor. Ayrıca, artık bir sesli sohbette her katılımcının ses düzeyini ince ayarlayarak grup yöneticilerinin kontrol edebilmesini sağlayabiliyorsunuz.

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