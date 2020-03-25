WhatsApp'a Mesaj Kontrol İşlevi Geliyor

WhatsApp, size ulaşan mesajların doğru olup olmadığını anlamanızı sağlayacak bir işlev üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'a Mesaj Kontrol İşlevi Geliyor

WhatsApp, size ulaşan mesajlarda yazanların doğru olup olmadığını internet üzerinden kontrol etmenizi sağlayacak bir işlev üzerinde çalışıyor.

Sahte haberler ve yanlış bilgilendirme, yeni bir sorun değil ancak küresel virüs salgınıyla birlikte daha hissedilir bir hale geldi. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı işlev, iletilen mesajların yanında bir arama simgesi olarak karşınıza çıkıyor. Simgeye dokunduğunuzda mesaj, Google'da aratılıyor, böylece mesaj hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Yeni işlev, sahte mesajları ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceği gibi, arama düğmesine yanlışlıkla basmak ve mesajlarınızı Google'a yollamak, gizlilik açısından ciddi bir gizlilik sorununa dönüşebilir. WhatsApp'ın salgın riski azaldığında işlevi bir menüye gizlemesini umuyoruz.

Firmadan bir yetkilinin de doğruladığı yeni işlevin ne zaman WhatsApp'ın final sürümüne ulaşacağı bilinmiyor.

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