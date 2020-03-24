Instagram ve Facebook de, Corona'ya Karşı Video Kalitesini Azaltıyor

Dünya çapında büyük etkileri olan Covid-19 için bant genişliği kullanımını azaltan Netflix, YouTube gibi hizmetlerin arasında sosyal platformlar da ekleniyor. Popüler akış hizmetleri, evinde oturan kullanıcıların internette aşırı yüklenmeye yol açmamaları için video çözünürlüklerini bir miktar düşürmüşlerdi.
Şimdi ise Facebook'tan bir yetkili, Engadget'a yaptığı açıklamada Facebook ve Instagram'ın bit oranlarını Avrupa'da "geçici olarak" düşüreceğini söyledi. Facebook ve Instagram'ın tüm internet trafiği içerisinde küçük bir yer kaplamadığını düşünürsek, bu karar hiç şaşırtıcı değil. Şu sıralar evinde kalan birçok kullanıcı videolu sohbeti kullandığından, bant genişliği sınırlamaları ile belirli bir kalitenin sağlanması garanti altına alınacak.
Virüs salgını sırasında internet bağlantılarında aşırı bir yoğunluk veya sorun yaşandığını duymadık, ancak teknoloji devlerinin olası problemlere karşı önlem almaları, şu sıralar çevrimiçi iletişim eskisinden de önemli olduğundan, iyi bir gelişme.
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