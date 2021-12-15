WhatsApp'tan Sesli Mesajlara Sevindiren Güncelleme!

WhatsApp, sesli mesajlar için, bir mesajı kaydettikten sonra dinlemenizi, hata varsa görmenizi ve göndermeden önce ses kalitesini kontrol etmenizi sağlayan yeni bir ön izleme özelliği getiriyor. Sesli mesajlaşma yeni bir şey değil ve gerçek zamanlı sesli konuşmalar ile elle yazılmış mesajlar arasında kullanışlı bir orta yol işlevi gören bir seçenek. Bu tür mesajlar bir metin mesajından daha kişisel ve telefon görüşmelerinden çok daha esnek.
WhatsApp zaten kişilerinize sesli mesaj kaydetmeyi ve göndermeyi mümkün kılıyor. Uygulama ile sesli mesaj göndermek çok kolaydı, ancak arka plan gürültüsün veya parazit kaydettiklerinizin önemli bir bölümünü duyulmaz hale getirebiliyordu. Bu hatalı mesajları, mesajın alıcısı söyleyene kadar fark etmek mümkün değildi.
Yeni Sesli Mesaj Ön izleme seçeneği, bir mesajı kaydettikten sonra dinlemenizi sağlıyor, böylece bir hata yaptığınızı veya ses kalitesinin düşük olduğunu fark ederseniz veya sadece bir şekilde bir mesajı daha iyi seslendirebileceğinizi düşünürseniz, göndermeden önce silip tekrar kaydedebiliyorsunuz...
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